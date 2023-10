Jada Pinkett Smith dijo que Chris Rock intentó disculparse con ella después del escándalo de los Óscar

Jada Pinkett Smith reveló que Chris Rock intentó disculparse con ella después del escándalo de los Premios Óscar con su esposo Will Smith. La estrella de 52 años, quien ahora promociona su nuevo libro Worthy, dijo que durante una pausa en la emisión de la ceremonia, el comediante se acercó a ella.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Chris Rock subió al escenario de los Óscar en 2022 para presentar uno de los premios de la velada, cuando de pronto hizo una broma relacionada con la calvicie de Jada. Will Smith se mostró inconforme con los comentarios del comediante cuando después de gritarle desde su asiento, se paró y abofeteó a Rock en medio de toda la audiencia.

“Chris bajó al final del escenario e intentó disculparse conmigo”, recordó en entrevista para la revista People. “Me dijo: ‘No quería hacerte daño’. Le dije: ‘No puedo hablar de esto ahora, Chris. Esto es algo viejo’. “Tengo que dejar que Will y Chris hablen de eso, pero seguro que tienen sus cosas”, añadió Jada.

Lee también: Jada Pinkett Smith revela que Chris Rock la invitó a salir después de los rumores sobre su divorcio con Will Smith

Sobre la bofetada, Jada Pinkett Smith declaró que la agarró tan desprevenida que, al principio, y al igual que casi todos los presentes y espectadores en televisión, “pensó que era una broma” o algo enteramente planeado.

También dijo que no pudo cerciorarse completamente de lo que había sucedido desde el asiento donde se encontraba, aun cuando se encontraba en primera fila. “Desde donde estaba sentada no podía asegurarlo. No parecía que Will hubiera golpeado a Chris, porque, en primer lugar, yo había visto a Will en el ring de boxeo con boxeadores profesionales; Will es un gran boxeador”, comentó.

Lee también: Lo más destacado del pop en 2022: Will Smith, Shakira y Bad Bunny

Según la actriz, cuando Chris se volteó después del golpe, ella creyó que lo había esquivado. Pero al ver a Rock de pie, Jada pensó: “No hay manera. Es imposible que Will le diera”.

“Hasta que Will no empezó a caminar de vuelta a su silla no me di cuenta de que no era una parodia”, rememoró Jada. “Yo estaba tan nublada como cualquier otra persona en esa sala esa noche”.

Lee también: La razón por la que Chris Rock buscó ayuda psicológica tras la bofetada de Will Smith en los Premios Oscar

La esposa de Will Smith se sintió insegura sobre lo acontecido e intentó recuperar la postura con “calma y claridad”. Respecto a la broma sobre su alopecia por parte de Chris Rock, Pinkett Smith le dijo a la publicación que sabía perfectamente que era parte de una rutina cómica y prefirió no juzgar sobre cómo algunos de los comediantes deciden expresarse y expresar su arte.

“Diré que varias veces me han herido los sentimientos, seguro. Chris me ha herido mucho. Pero, al fin y al cabo, estar en el candelero también forma parte del oficio”, sentenció.

La Academia vetó a Will Smith durante 10 años de los Óscars y el actor se disculpó públicamente con el comediante un año después del incidente.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.