Chris Rock buscó ‘ayuda profesional’ después de la bofetada de Will Smith, según Leslie Jones

Leslie Jones, la comediante estadounidense conocida por su participación en el programa Saturday Night Live, reveló que su viejo amigo Chris Rock asistió a terapia después de que Will Smith le diera una bofetada durante una presentación en los Premios Óscar de 2022.

“Esa mi*rda fue humillante. Realmente le afectó", dijo Jones a la revista People durante la promoción de su nuevo libro de memorias ‘Leslie F*cking Jones’. “La gente tiene que entender que sus hijas, sus padres, lo vieron. Tuvo que ir a terapia con sus hijas”.

“No sabes, iba a subirme en mi coche y manejar hasta allí. Estaba tan jodidamente enfadada a tantos niveles... Chris Rock hizo una p*ta broma. Conozco a Will, también... Yo estaba como, ¿no pudiste manejar esa mi*rda después? Son los Oscars. El mundo entero está mirando”, añadió Jones, quien se mostró molesta.

Chris Rock presentó el premio al mejor documental en la edición 2022 de los Óscar. El comediante subió al escenario y durante su primer acercamiento con el público hizo un comentario a manera de burla sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, quien tiene alopecia. El también nominado a mejor actor subió al escenario y abofeteó a Rock en la cara. Volvió a su asiento y gritó: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca”.

Durante la recta final de la premiación, Smith ganó el Oscar al mejor actor. LA Academia reprobó las acciones del actor y lo vetó de la ceremonia por los próximos 10 años.

Chris Rock habló por primera vez sobre el tema durante su especial de comedio ‘Indignación Selectiva’ en Netflix, donde se burló de la situación y de Smith en varias ocasiones.

“Me dio una bofetada hace un año... La gente se pregunta si dolió. Tengo ‘Summertime’ zumbándome en los oídos”, añadió.

Will Smith ofreció una disculpa pública a través de sus redes sociales y también habló sobre la bofetada en el programa The Daily Show with Trevor Noah.

“Estaba pasando por algo esa noche... no es que eso justifique mi comportamiento en absoluto... Fueron muchas cosas. Fue el niño que vio a su padre golpear a su madre... todo eso solo surgió en ese momento. Eso no es lo que quiero ser”, dijo el actor.

