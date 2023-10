Jada Pinkett Smith REVELÓ íntimos secretos sobre relación con Will Smith

Jada Pinkett Smith habló sobre la polémica propuesta de Chris Rock después de que los rumores generados sobre su divorcio con Will Smith. Esta revelación surgió a raíz de los últimos acontecimientos en la ceremonia de los Premios Óscar el pasado 27 de marzo de 2022, cuando el comediante bromeó sobre la calvicie de Jada y su marido, Will, lo abofeteó frente a todo el público.

Pinkett Smith declaró que no ha visto a Rock desde el incidente en los Óscar, pero inclusive después de lo acontecido, el comediante se acercó a ella para hacerle una propuesta.

“Creo que cada verano todos los informes salían de que yo y Will nos estábamos divorciando. Y este verano en particular, Chris, pensó que nos estábamos divorciando. Así que me llamó y me dijo: ‘Me encantaría salir contigo'. Y yo le dije: "¿Qué quieres decir?” Él me dijo: “Bueno, ¿no se van a divorciar tú y Will? Le dije: ‘No. Chris, son sólo rumores'. Estaba horrorizado. Se disculpó profusamente y eso fue todo”, reveló la actriz para la revista People en una entrevista promocional sobre su nuevo libro Worthy, a la venta el próximo 17 de octubre.

También dijo que ella y Will Smith llevan viviendo separados siete años antes de los Premios Oscar de 2022, pero mantuvieron su matrimonio de manera legal. “Todavía lo estamos resolviendo”, dijo Jada Pinkett Smith. “Hemos estado haciendo un trabajo muy duro juntos. Simplemente sentimos un profundo amor el uno por el otro y vamos a averiguar cómo es eso para nosotros”.

Jada y Will se habría separado en 2016, pues estaban “agotados de intentarlo” y ambos aún se encontraban “atrapados” en una fantasía de lo que “debía ser la otra persona”, según comentó al programa Today.

“Hice la promesa de que nunca habrá una razón para que nos divorciemos”, añadió. “Solucionaremos lo que sea. Y no he sido capaz de romper esa promesa... Vivimos separados”.

In an exclusive clip from her upcoming @NBCNews primetime special with @HodaKotb, Jada Pinkett Smith reveals her current relationship status with Will Smith, ahead of the release of Pinkett Smith’s memoir “Worthy.” pic.twitter.com/hMoAwi3ETz — TODAY (@TODAYshow) October 11, 2023

Will Smith se disculpó por la bofetada en varias declaraciones y publicaciones en redes sociales un año después de la celebración de los Óscar 2022. Aunque Rock posteriormente bromeó sobre lo acontecido en un especial de comedia, el también actor también habría requerido ayuda psicológica después del evento, según reveló Leslie Jones, comediante estadounidense conocida por su participación en el programa Saturday Night Live.

Por si fuera poco, Jada Pinkett Smith fue cuestionada sobre si se ofendió después de la broma de Chris Rock, a lo que ella respondió para People :

“Quiero decir, eso es lo que hacen los cómicos”, dijo Jada. “Sólo tengo que decir que no estoy aquí para juzgar cómo la gente decide expresarse y expresar su arte. Diré que varias veces me han herido los sentimientos, seguro. Chris me ha herido mucho. Pero, al fin y al cabo, también, estar en el candelero, viene con el territorio”.

