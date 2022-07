Will Smith rompe el silencio; así pidió disculpas a Chris Rock

Este viernes 29 de julio, luego de varios meses de silencio, el actor Will Smith publicó un video en Instagram en el que pidió disculpas y expresó estar profundamente arrepentido de abofetear a Chris Rock durante la ceremonia de los Premios Oscar, celebrada en marzo.

“No hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento”; incluso un día después de lo sucedido se comunicó con Chris Rock para hablar de lo sucedido.

Will Smith pide disculpas a Chris Rock mediante un video

En el nuevo video que Will Smith publicó en su cuenta de Instagram con una duración de 5 minutos y 44 segundos aceptó que le avergonzaba lo sucedido y que sentía un gran remordimiento por haber abofeteado a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar.

It’s been a minute...

“En los últimos meses he estado pensando mucho y trabajando mucho… Han hecho muchas preguntas justas que quería tomarme un tiempo para responder”; eso es lo primero con lo que Will Smith inicia su video y acto seguido explica por qué no pidió disculpas a Chris Rock durante su discurso al ganar el premio a mejor actor por su papel en la película King Richard.

Estaba confundido en ese momento. Todo es confuso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar. Cuando lo esté, me contactará. Así que te diré, Chris, que te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar.

A la pregunta de si su esposa, Jada Pinkett , le había pedido hacer algo tras la broma, él aseguró que no pero que en ese momento sintió que el comentario de Chris Rock había sido insultante e irrespetuoso, por lo que terminó actuando de tal forma.

Por ello también pidió disculpas no solo a su esposa e hijos, sino a los compañeros nominados y el resto de presentes que se habían dado cita para presenciar los Oscar.

Decepcionar a la gente es mi trauma central. Odio cuando decepciono a la gente, por lo que duele psicológica y emocionalmente saber que no estuve a la altura de la imagen y la impresión que la gente tiene de mí.

El perdón se extendió hacia la familia del comediante Chris, con su madre y su hermano, Tony Rock, ya que según refiere el actor mantenía una gran relación.

Esta sería la primera disculpa pública y contundente que Will Smith emite al respecto en formato de video, pues anteriormente ya había escrito un mensaje que compartió mediante su cuenta de Instagram.

Consecuencias para Wuill Smith tras golpear a Chris Rock

Tras el polémico incidente, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas determinó que el actor de 53 años no podrá asistir a ninguno de sus eventos, incluídos los premios Oscar , por los próximos 10 años.

“Estoy profundamente arrepentido, y estoy tratando de arrepentirme sin avergonzarme de mí mismo”, al final aseguró que fue un error “humano” y que está dando lo mejor de sí mismo para poner “luz, amor y alegría en el mundo”.

Will Smith pide disculpas públicas a Chris Rock después de abofetearlo en vivo

