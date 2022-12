Shakira, Will Smith y Bad Bunny es lo más destacado del pop este 2022

El mundo del espectáculo siempre ha dado mucho de qué hablar, de ahí que es difícil estar de acuerdo en qué fue lo más destacado, pero sin duda la separación de Shakira, la bofetada de Will Smith a Chris Rock, el divorcio de Johnny Depp y la gira mundial de Bad Bunny es lo más destacado de este 2022.

Will Smith vs Chris Rock

La primer sorpresa del año ocurrió el 27 de marzo en plena ceremonia de los Premios Oscar; Chris Rock realizó un comentario desafortunado sobre Jada Pinkett, esposa de Will Smith , por lo que este caminó hacia él y le propinó una fuerte bofetada que paralizó a todos, pues nadie sabía si era parte del guión.

Lo irónico es que esa misma noche Will ganó un Oscar y hasta el siguiente día la Academia respondió por el hecho, aunque Will se disculpó meses después, la relación entre los actores no se ha restablecido.

Shakira vs Piqué

Tras 12 años de amor compartido y dos hermosos hijos, la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué anunciaron su separación, al principio desconcertando a todos, pero poco a poco fueron saliendo los trapos al sol y se descubrió que Piqué se había cansado de la colombiana y le había sido infiel.

Pero la música siempre ha sido un catalizador para la colombiana y en cuestión de meses, su corazón roto se plasmó en canciones y en éxitos musicales, mientras que Piqué, solo atinó a dejar el foco público y anunció su retiro del futbol.

Johnny Depp vs Amber Heard

Johnny Depp y Amber Heard protagonizaron el juicio más mediático de los últimos años, luego de que Amber asegurara haber sido de víctima de violencia intrafamiliar por Depp, este se decidió a demandarla por difamación, en un juicio que duro meses, pues pidió una indemnización de 50 millones de dólares.

Al final, el juez falló a favor de Johnny Depp, pero consideró que ambos habían mentido en el juicio.

Bad Bunny

El rapero Bad Bunny inició una gira mundial de 11 meses, literalmente en una palmera voladora, con la que promueve su disco Un Verano Sin Ti.

Se dice que el puertorriqueño ha sumado solo en esta gira más de 123 millones de dólares. Aunque sus presentaciones en la CDMX estuvieron marcadas por el caos generado por la distribuidora de boletos Tickemaster, quien deberá devolver el dinero de los boletos a más de mil fans del “conejo malo” e indemnizarlos con el 20%. Lo cierto es que nada compensará haberse perdido un concierto que se esperó por más de un año.