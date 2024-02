Fortnite: Lady Gaga encabezará el festival de la temporada 2

Lady Gaga dejará temporalmente los escenarios tangibles para adentrarse en el mundo virtual de Fortnite, marcando su debut en el popular videojuego como cabeza de cartel del Festival Fortnite en su segunda temporada, que dará inicio este 22 de febrero.

La icónica cantante y actriz estadounidense traerá su inconfundible estilo al universo de Fortnite, permitiendo a los jugadores interactuar con sus éxitos de una manera completamente nueva. Hits como Applause, Bloody Mary, Born This Way, The Edge of Glory, Just Dance, Rain on Me y Stupid Love se transformarán en Jam Tracks jugables en un escenario que promete capturar la esencia de Chromatica, el último álbum de la artista.

Para los más entusiastas, Fortnite ofrece la opción de adquirir la mejora virtual Pista de recompensa Premium por mil 800 V-Bucks, la cual incluye el emblemático Poker Face y una serie de cosméticos temáticos de Gaga. Entre estos se destaca el Enigmatic Gaga Outfit, diseñado por Nange Magro, así como instrumentos personalizados, que prometen llevar la experiencia a otro nivel. La pista gratuita no se queda atrás, ofreciendo Woodworker Drums, tres nuevas pistas de improvisación, un aura y dos nuevos emoticones.

A lo largo de la temporada, la tienda de objetos de Fortnite se actualizará con más artículos inspirados en Lady Gaga, incluyendo el atuendo Chromatica Armor, diseñado por Cecilio Castrillo, el bajo Chromatica Bass, el micrófono Chromatica Mic, y más sorpresas que mantendrán a los jugadores enganchados.

Este anuncio llega en un momento de expansión para Epic Games, desarrollador de Fortnite, tras el anuncio de una inversión de mil 500 millones de dólares por parte de Disney. Bob Iger, consejero delegado de Disney, reveló los planes de crear un “enorme universo Disney” dentro de Fortnite, consolidando una relación estratégica que promete enriquecer el universo del juego con más colaboraciones de este calibre en el futuro. Anteriormente, otros artistas como Eminem o Travis Scott se han presentado en el videojuego.

Por su parte, Lady Gaga se encuentra trabajando en lo que sería su próximo álbum de larga duración. Según lo revelado, la estrella estaría en la producción de un disco que “no es de rock”, según uno de sus comentarios a través de redes sociales.

