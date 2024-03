Josh Peck, actor de Drake & Josh, habla sobre el documental ‘Quiet on Set’

Josh Peck habló sobre la polémica que gira en torno a la docuserie de Investigation Discovery (ID), Quiet on Set: El lado oscuro de la televisión infantil, donde se habló sobre su coprotagonista en Drake & Josh, Drake Bell y el abuso que sufrió por parte del productor Brian Peck. El también cantante estadounidense reveló algunos de los momentos que vivió junto a el colaborador de Nickelodeon.

“Terminé el documental Quiet On Set y me tomé unos días para procesarlo”, comenzaba el post de Instagram de Josh Peck. “Me puse en contacto con Drake en privado, pero quería dar mi apoyo a los supervivientes que fueron lo suficientemente valientes como para compartir con el mundo sus historias de abuso emocional y físico en los sets de Nickelodeon”.

Y añadió: “Hay que proteger a los niños. Revivir esto públicamente es increíblemente difícil, pero espero que pueda aportar curación a las víctimas y sus familias, así como el cambio necesario en nuestra industria.”

La declaración de Josh Peck llegó un día después de que Drake Bell intentara calmar a sus fanáticos respecto al actor, quien participó en la multipremiada Oppenheimer. Bell aseguró que Peck se puso en contacto con él para expresarle su apoyo.

“Ha sido muy delicado, pero él ha tendido la mano para hablar conmigo y ayudarme a trabajar a través de esto y ha sido realmente, realmente genial”, compartió Bell en un TikTok. “Así que solo quería que lo supieran y que se lo tomaran con un poco de calma”.

Nancy Sullivan, quien interpretó a Audrey en la serie de Nickelodeon, la madre ficticia de Drake, también mostró su apoyo a Bell.

“No eran mis hijos de verdad, pero siempre les querré”, escribió en una foto de su hijo en pantalla. “Me rompió el corazón en mil pedazos saber lo mucho que Drake guardaba en su interior mientras trabajábamos juntos. Me sentí devastada y orgullosa a la vez al ver al hombre en el que se ha convertido sentarse ante la cámara y contar su verdad con valentía.”

“El abuso en el pasado no nos define, y no tiene derecho a gobernar nuestras vidas, sé que dejar esta carga le liberará de muchas maneras. Espero que los recuerdos de la alegría que tuvo en nuestros programas algún día eclipsen el dolor”, dijo la actriz.

La docuserie, de cuatro partes, Drake Bell compartió su historia de abuso sexual cuando tenía 15 años a manos de Brian Peck, que no tiene parentesco con Josh Peck. En 2003, el productor de Nickelodeon fue acusado por abuso a un menor, después fue condenado por otro acto y por copulación oral a un menor de 16 años. El productor estuvo 16 meses en prisión.

También se habló sobre las numerosas acusaciones de abuso, sexismo, racismo y comportamiento inapropiado que se vivió en los programas dirigidos por Dan Schneider desde el año 2000, tales como The Amanda Show, Drake & Josh, Zoey 101, iCarly, Victorious y Sam & Cat.

Matt Bennett, que interpretaba a Robbie en la serie Victorious, protagonizada por Victoria Justice, compartió un extenso comunicado en su Instagram Story, mismo que ya expiró. En su post, explicó que había estado reflexionando sobre la docuserie desde que la vio.

“Pasé la mayor parte del tiempo tratando de alejarme de la situación, preguntándome: ‘Si no hubiera trabajado para Nickelodeon y no conociera a ninguna de las personas involucradas, ¿estaría bien con el comportamiento y el trato de los demás que estoy viendo?’. Y la respuesta es no. No estaría de acuerdo y no lo estoy. No estoy seguro de cuánto puedo hacer o decir hoy, todo es demasiado real para mí en este momento”.

Y continuó: “Tengo que deshacer algunas torceduras mentales, pero en las próximas semanas, meses y años me dedicaré a ayudar en todo lo que pueda a establecer más salvaguardias para proteger a los jóvenes actores. El entretenimiento es importante, pero no lo es tanto como la salud mental y física de las personas que lo crean, especialmente de aquellas que no están en condiciones de hablar por sí mismas.”

Schneider también dio su versión de los hechos y negó haber sido participe de estas conductas durante su tiempo en Nickelodeon. Sin embargo, se arrepiente de haber tenido ciertos comportamientos.

“Cuando vi la serie, pude ver el dolor en los ojos de algunas personas, y me hizo sentir fatal, arrepentido y apenado”, dijo en un vídeo. “Me gustaría poder volver atrás, especialmente a los primeros años de mi carrera, y aportar el crecimiento y la experiencia que tengo ahora y hacer un mejor trabajo y nunca, nunca sentir que estaba bien ser un gilipollas con nadie, nunca”.

