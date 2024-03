En esta plataforma puedes ver el documental sobre Dan Schneider y Nickelodeon

En los últimos días, Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV ha causado revuelo, este documental junta los testimonios de varios actores que participaron en series de Nickelodeon, todos ellos señalaron que sufrieron abuso y trabajaron en un ambiente tóxico. Los actores Drake Bell y Alexa Nikolas, de las series Drake y Josh y Zoey 101, tuvieron las revelaciones más devastadoras y señalaron a Dan Schneider como el agresor.

Es en este documental que Drake Bell comentó los abusos que recibió mientras trabajaba dentro de Nickelodeon, estas confesiones se volvieron virales en redes sociales e incluso, el actor comentó que fue víctima de abuso sexual por Brian Peck, uno de los trabajadores de la empresa. Lo que pocos sabían es que Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV puede ser visto en una plataforma de streaming.

¿Dónde puedo ver Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV?

Este documental ha sido lanzado después de que otros actores infantiles de Nickelodeon alzaran la voz ante las terribles experiencias en las series de Dan Schneider. Ambas, Jeannette McCurdy de iCarly y Amanda Bynes de El show de Amanda, han hablado sobre las situaciones problemáticas en el detrás de cámaras como comportamientos inadecuados, racismo y contenido inapropiado en shows para infantes.

Todas las declaraciones han puesto a Nickelodeon en el ojo del público, es por ello que gran parte del público desea ver el famoso documental. Por el momento, Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV solamente se encuentra disponible en Estados Unidos y aún no tiene fecha en la que se podrá ver en México; la producción se encuentra dentro de la plataforma de Max.

El documental da una mirada a la explotación de niños actores en la televisión infantil, a través de entrevistas de primera mano con los afectados, incluidas antiguas estrellas infantiles y escritoras. La producción muestra cómo las diversas formas de abuso que vivieron los niños dentro de los estudios de Nickelodeon, además de compartir la impunidad que tenían los victimarios.

