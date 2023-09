¿Te gustan lo Ovni? Así puedes ver completa la serie de Expedientes Secretos X

Si eres fanático de la ciencia ficción y el misterio, seguramente conoces la serie ‘Expedientes Secretos X’ (The X-Files), creada por Chris Carter y protagonizada por David Duchovny y Gillian Anderson. Esta serie, que se emitió desde 1993 hasta 2002, y luego tuvo dos temporadas más en 2016 y 2018, sigue las aventuras de los agentes del FBI Fox Mulder y Dana Scully, quienes investigan casos paranormales, extraterrestres y conspiraciones.

‘Expedientes Secretos X’ es una de las series más influyentes y exitosas de la televisión, premiada con varios premios Emmy, Globos de Oro y Peabody. Además, derivó en otras grandes producciones cinematográficas, además de varios libros, cómics y hasta videojuegos. Su legado pudo llegar hasta la creación de otras obras y series como ‘Fringe', ‘Supernatural’ y ‘Stranger Things'.

¿De qué trata ‘Expedientes Secretos X’?

La serie se centra en los agentes especiales Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Gillian Anderson), quienes trabajan en una división del FBI llamada ‘Expedientes X', donde se archivan los casos que involucran fenómenos inexplicables o sobrenaturales. Mulder es un creyente obsesionado con la idea de que existe vida inteligente fuera de la Tierra y que su hermana menor fue abducida por extraterrestres cuando eran niños. Scully es una médica escéptica que fue asignada para hacerle contrapeso a Mulder y aplicar el método científico a sus investigaciones.

Juntos, los agentes se enfrentan a todo tipo de amenazas, desde monstruos, fantasmas y vampiros, hasta cultos, sectas y experimentos genéticos. Sin embargo, el hilo conductor de la serie es la búsqueda de la verdad sobre una conspiración global que involucra al gobierno de Estados Unidos, una raza alienígena y un grupo secreto conocido como el Sindicato.

A lo largo de las once temporadas de la serie, Mulder y Scully desarrollan una relación profesional y personal muy cercana, que los lleva a enfrentar situaciones extremas, peligrosas y emocionales. También cuentan con la ayuda de otros personajes recurrentes, como el director adjunto Walter Skinner (Mitch Pileggi), el informante misterioso conocido como Garganta Profunda (Jerry Hardin), el agente especial Fox William (David Duchovny), John Doggett (Robert Patrick), quien se une al equipo en la octava temporada, y la agente especial Mónica Reyes (Annabeth Gish).

¿Dónde ver ‘Expedientes Secretos X’ en streaming?

Si quieres ver o volver a ver ‘Expedientes Secretos X’, tenemos buenas noticias para ti. La serie completa está disponible en streaming a través de Star+, uno de los servicios de entretenimiento más populares de la actualidad.

En Star+, no solo podrás disfrutar de las once temporadas de ‘Expedientes Secretos X’, sino también de las dos películas basadas en la serie: X-Files: Fight the Future (1998) y X-Files: I Want to Believe (2008).

La primera película se sitúa entre la quinta y la sexta temporada de la serie, y profundiza en la trama de la conspiración alienígena. La segunda película se estrenó seis años después del final de la serie original, y presenta un caso independiente de corte más realista y dramático.

Así que ya lo sabes, si quieres sumergirte en el mundo de ‘Expedientes Secretos X', Star+ es tu mejor opción para ver esta serie de culto que te mantendrá al filo del asiento y te hará cuestionar todo lo que crees saber.

