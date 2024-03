Oppenheimer, la gran ganadora de los Oscar, llega al streaming en América Latina: Dónde y cuándo verla

Oppenheimer , el último tour de force del aclamado cineasta Christopher Nolan, se ha consagrado como el gran triunfador en la ceremonia de los Oscar 2024, reafirmando el talento excepcional de Nolan para crear obras cinematográficas profundas e inmersivas. Este reconocimiento en los premios de la Academia, donde obtuvo galardones en categorías tan prestigiosas como Mejor película y Mejor actor, no solo celebra la excelencia cinematográfica de Oppenheimer y el impacto que ha tenido en la audiencia y la crítica a nivel mundial.

Antes de su consagración en los Oscar, la película ya había sido laureada en otros importantes eventos del cine, como los BAFTA y los Globos de Oro, consolidando su posición como una de las películas más importantes y aclamadas del año.

¿Dónde ver Oppenheimer?

Para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de sumergirse en este relato épico o desean revivir la experiencia, Oppenheimer estará disponible en streaming en América Latina a través del servicio Max (anteriormente conocido como HBO Max) a partir del 7 de abril. Además, para los espectadores en Estados Unidos, la película se encuentra disponible para alquiler en Amazon.com a un precio de 5.99 dólares.

¿De qué trata Oppenheimer?

Oppenheimer se sumerge en la compleja figura de Robert Oppenheimer, el físico teórico estadounidense conocido como el “padre de la bomba atómica”, explorando no solo sus contribuciones científicas sino también los conflictos morales y los remordimientos que siguieron a la detonación de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. La narrativa de la película se basa en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Kai Bird y Martin J. Sherwin, y nos presenta un detallado retrato de Oppenheimer, su vida personal, sus relaciones y su interacción con figuras históricas, incluyendo científicos de la talla de Albert Einstein.

Las críticas de Oppenheimer han sido abrumadoramente positivas, destacando la dirección de Nolan, la interpretación de Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer, y las actuaciones del talentoso elenco, que incluye a Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Alden Ehrenreich y Florence Pugh. Comentarios de críticos de cine como Josh Horowitz de MTV y Robbie Collins de Telegraph elogian la película por su capacidad para cautivar y emocionar al espectador, subrayando la excepcional calidad de su cine inmersivo y la profundidad de su narrativa.

El triunfo de Oppenheimer en los Oscar 2024 se debió a a la habilidad narrativa y estilística de Christopher Nolan. La cinta estará disponible en streaming el próximo 7 de abril.

