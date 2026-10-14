México podría seguir acumulando deudas mientras una parte del dinero público se va en pagar intereses, pues con los votos de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Ingresos de 2027, que contempla un techo de endeudamiento interno de hasta 1.7 billones de pesos.

La decisión encendió las críticas de la oposición, que cuestiona el costo de seguir recurriendo a préstamos.

Pero ¿qué tan pesada podría ser esta deuda para las finanzas del país? El debate no se limita a cuánto dinero puede pedir prestado el Gobierno, sino a cuánto tendrá que destinar para pagarlo y qué recursos podrían quedar comprometidos en los próximos años.

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Morena y sus aliados aprueban deuda por billones de pesos

Con 331 votos a favor y 118 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Ingresos de la Federación para 2027.

Morena y sus aliados del PVEM y el PT respaldaron el dictamen, mientras que la mayoría de los votos en contra correspondieron al PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

La autorización contempla dos vías de financiamiento para el Gobierno federal: hasta 1 billón 700 mil millones de pesos de endeudamiento interno y hasta 13 mil 500 millones de dólares de deuda externa.

Se trata de límites máximos para contratar financiamiento, no de la confirmación de que el Gobierno ya haya solicitado o gastado la totalidad de esos recursos.

Sin embargo, la aprobación sí establece la posibilidad de sumar nuevas obligaciones financieras a las que México ya arrastra.

La decisión de la mayoría legislativa pone sobre la mesa una pregunta central: ¿qué resultados obtendrá el país a cambio de asumir compromisos que deberán pagarse durante los próximos años?

Pero ¿qué significa que México se endeude?

Imagínate que tienes gastos por 10 mil pesos, pero tus ingresos solo alcanzan para cubrir 8 mil; para completar lo que te falta, pides prestados 2 mil pesos.

Al Gobierno le pasa algo parecido: necesita dinero para financiar sus gastos y obtiene recursos de distintas fuentes, como los impuestos, otros ingresos públicos y los préstamos.

En este caso, la propuesta contempla ingresos públicos por aproximadamente 10.6 billones de pesos para 2027, de los cuales alrededor de 6.2 billones provendrían de impuestos y 1.7 billones de deuda interna.

¿Qué significa esta deuda para los mexicanos?

Significa que el Gobierno podrá recurrir a nuevos préstamos para financiar sus necesidades, pero también que tendrá que devolver el dinero y cubrir los intereses correspondientes.

Esos pagos salen de las finanzas públicas, cuyos ingresos provienen de los impuestos, las cuotas, los derechos, los ingresos de empresas públicas y otras fuentes.

La Ley de Ingresos proyecta recursos por 10 billones 636 mil millones de pesos para 2027, de los cuales alrededor de 6.26 billones provendrían de impuestos, Además, contempla cerca de 1.48 billones de pesos en ingresos derivados de financiamientos.

En términos sencillos, la deuda no se paga con dinero ajeno al país: se cubre con recursos públicos que también son necesarios para hospitales, escuelas, infraestructura, seguridad y otros servicios.

Cuando una parte importante del presupuesto debe destinarse al pago de préstamos e intereses, el Gobierno tiene menos margen para atender otras prioridades.

Esto no significa que cada mexicano reciba una factura individual por el endeudamiento aprobado, pero sí que la población depende de cómo se administren los recursos públicos y de cuánto dinero termine comprometido para pagar la deuda.

Por eso, la autorización de nuevos préstamos no solo es una decisión financiera: también plantea preguntas sobre el costo que deberá asumir el país y los beneficios que recibirá a cambio.

El costo de la deuda presiona el presupuesto de México

Uno de los principales cuestionamientos al endeudamiento es el costo financiero: el dinero que el Gobierno debe destinar a intereses, comisiones y otros gastos asociados a sus obligaciones.

De acuerdo con las cifras reportadas sobre el proyecto de presupuesto para 2027, se prevén alrededor de 1.6 billones de pesos para el costo financiero de la deuda, frente a una inversión física equivalente al 2.6 por ciento del producto interno bruto (PIB).

La comparación evidencia la presión que representa el pago de las obligaciones financieras frente a los recursos destinados a obras, infraestructura y equipamiento.

Durante el debate en San Lázaro, el diputado priista Jericó Abramo Masso criticó que el Gobierno recurra al endeudamiento mientras debe cubrir un costo financiero elevado, el legislador comparó la operación con pedir dinero prestado para pagar los intereses de otra deuda.

El señalamiento apunta a un riesgo concreto, si una proporción considerable de los recursos públicos se utiliza para cumplir compromisos financieros, queda menos espacio presupuestal para atender necesidades sociales o impulsar inversiones que generen beneficios a largo plazo.

Por eso, la discusión no debería limitarse a cuánto dinero puede pedir prestado el Gobierno, sino a cuánto costará devolverlo, qué destino tendrán los recursos y qué resultados justifican comprometer ingresos futuros.

México podría cerrar 2027 con una deuda pública de 21.7 billones de pesos

El endeudamiento autorizado para 2027 se suma a las obligaciones que el país ya tiene acumuladas; una estimación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), citada en el reporte sobre la aprobación de la Ley de Ingresos, calcula que la deuda pública en su medición más amplia podría alcanzar aproximadamente 21.7 billones de pesos al cierre de 2027, equivalentes a alrededor del 55 por ciento del PIB.

Esta cifra proyectada permite dimensionar el tamaño de los compromisos financieros del país frente al valor de los bienes y servicios que produce en un año.

No significa, por sí sola, que México sea incapaz de pagar la deuda, pero sí muestra por qué importa vigilar cuánto se contrata, cuánto cuesta y cómo evoluciona el saldo total.

Además, el límite de endeudamiento interno autorizado para 2027 es de 1.7 billones de pesos, menor que los 1.78 billones aprobados para 2026.

Sin embargo, esa reducción no implica que la deuda total vaya a disminuir: el saldo acumulado depende también de las obligaciones anteriores, de los pagos realizados y del nuevo financiamiento que efectivamente se contrate.

Morena da luz verde al endeudamiento, pero México tendrá que cubrirlo

La aprobación en lo general de la Ley de Ingresos de 2027 dejó autorizados límites millonarios de financiamiento para el Gobierno federal.

Morena y sus aliados respaldaron el dictamen, mientras que legisladores de oposición advirtieron sobre el costo de los intereses y la presión que puede ejercer la deuda sobre el presupuesto público.

El punto central es que contratar deuda significa comprometer recursos futuros, pues el dinero que se pida prestado tendrá que devolverse y los intereses deberán cubrirse con ingresos públicos, en un presupuesto que también debe responder a las necesidades de millones de personas.

Morena y sus aliados aprobaron el endeudamiento de México, pero la deuda pública no se paga sola: los mexicanos terminan sosteniendo la cuenta con recursos públicos e impuestos. ¿Qué recibirá el país a cambio de comprometer miles de millones de pesos de los próximos años?

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