“No emito opiniones”: Adán Augusto López reapareció y rechazó hablar del Clan del Malestar y Amílcar Olán

En medio de la polémica por el Clan del Malestar, los negocios en Tabasco y todo lo que envuelve a Andy López Beltrán, así como a Amílcar Olán, en el Senado reapareció Adán Augusto López y negó dar declaraciones al respecto.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, el coordinador de los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) evitó nombrar a Olán y no explicó los señalamientos que lo vinculan con algunas operaciones que deberían ser investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

“No tengo interés en dar declaraciones ni emito opiniones ni las comento”, puntualizó al mediodía de este martes 13 de octubre.

¿Así o más a gusto?



El senador de @PartidoMorenaMx, @adan_augusto, afirmó que terminará su encargo como senador y después pensará en el retiro, tras un cálculo de sus semanas cotizadas.



Vía @gallegoso https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/bKasiGi6KX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2026

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Adán Augusto respalda a Andy López Beltrán

De quien sí habló fue de Andy López Beltrán, quien estaría viviendo y siendo víctima, según sus palabras, de “una campaña mediática brutal” sin precedentes en México.

Y es que, según su visión totalmente alejada de lo que han mostrado las investigaciones periodísticas, López Beltrán es una persona honesta e íntegra. Además, señaló que él siempre defiende a sus amigos.

“Defiendo a mis amigos, pero yo a mis amigos los quiero, los respeto, los estimo, los procuro y, como buenos amigos, nos tendemos las manos”, refirió.

Adán Augusto recordó que conoce a Andy López Beltrán desde niño

El exgobernador de Tabasco también aprovechó para recordar que conoce a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde que era niños, por lo que reiteró que está siendo víctima de una presunta campaña mediática.

“Imagínate, yo conocí a Andrés desde niño. Llegaban ahí a la casa de la familia en Tabasco, llegaban los tres muchachos, pasaban a ver a mi mamá en las tardes y ahí se quedaban platicando, tomando chocolate, jugando (...) Yo creo que es una persona honesta, íntegra y que ha sido objeto de una campaña mediática brutal, como nunca de había visto en el país”, refirió.

Finalmente, López Hernández mencionó que planea terminar su periodo en el Senado (hasta 2030) y después en el retiro de la vida pública, una vez que cumpla sus semanas cotizadas.

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