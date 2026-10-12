¿Adiós crisis diplomática? Lydia Antonio de la Garza, electa para reconstruir la relación México y Perú

¡México y Perú dan un paso para superar su crisis diplomática! Lydia Antonio de la Garza es la nueva embajadora mexicana en territorio peruano, después de meses de tensiones entre ambos gobiernos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este lunes 12 de octubre que el nombremiento fue enviado al Senado de la República, donde deberá ser ratificado antes de que la diplomática asuma oficialmente el cargo.

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COMUNICADO. "Presidenta Claudia Sheinbaum designa a Lydia Antonio de la Garza como embajadora ante la República del Perú".https://t.co/tejTLqwqGj pic.twitter.com/cKsSzi1s7S — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 12, 2026

¿Quién es Lydia Antonio de la Garza?

Se trata de una funcionaria de carrera con más de 25 años de experiencia en el servicio público, especializada en relaciones internacionales, comercio exterior y protección de mexicanos en el extranjero.

Es licenciada en relaciones internacionales, por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero, actualmente forma parte del Servicio Exterior Méxicano y se desempeña como directora ejecutiva del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior.

¿Qué cargos está ocupado Lydia Antonio de la Garza?

Lydia Antonio de la Garza ha trabajado en la SRE y la Secretaría de Economía. Entre sus responsabilidades destacan su labor consular en San Diego, California y la supervisión de acuerdos comerciales de México con más de 50 países.

También participó en las negociaciones institucionales relacionas con la entrada en vigor del Tratado entre México y Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Muy contenta de haber compartido la visión de la @SE_mx sobre el primer año de operación del #TMEC Gracias #KOTRAMéxico @embkoreamexico pic.twitter.com/dPAmBkqKj6 — Lydia Antonio De La Garza (@lydiaantoniodlg) September 24, 2021

¿Por qué México y Perú rompieron relaciones diplomáticas?

Cabe recordar que la crisis se agravó en noviembre de 2025, cuando Perú rompió relaciones diplomáticas después de qué México concediera asilo político a Betssy Chávez , exprimera ministra del gobierno de Pedro Castillo.

Los vínculos comenzaron a restablecerse en agosto de 2026. Ahora, el nombramiento de Antonio de la Garza busca fortalecer el diálogo político, la cooperación y los intercambios entre ambos países; ¿logrará esta nueva etapa diplomática dejar atrás las diferencias políticas entre México y Perú?

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