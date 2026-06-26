“Recuperar la democracia”: así es Somos México, el nuevo partido que ya obtuvo su registro nacional

Somos México ya es oficialmente un partido político nacional. Después de dos años de trabajo, cientos de asambleas en todo el país y la afiliación de más de 349 mil ciudadanos, la organización consiguió su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

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Durante una entrevista en adn Noticias, Guadalupe Acosta Naranjo, presidente del nuevo instituto político, calificó el proceso como un reto importante, al asegurar que la organización se construyó sin financiamiento público y enfrentando diversos obstáculos.

“Batallamos, pero lo logramos”, resumió el dirigente al celebrar el registro oficial del partido.

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