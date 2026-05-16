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“Fuera, fuera Morena”: Andy López Beltrán es recibido en Chihuahua entre protestas y empujones

‘Andy’ López Beltrán fue recibido en el aeropuerto de Chihuahua con abucheos y empujones; habitantes mostraron su repudio a Morena

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Por: Adriana Pacheco