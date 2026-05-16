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¡Cada vez más acorralado! Excolaboradores de Rocha Moya se entregan en EUA y hunden el ese círculo de funcionarios de Sinaloa

La situación legal de Rubén Rocha Moya se complica tras la entrega voluntaria de dos de sus exfuncionarios más cercanos ante la justicia de Estados Unidos.

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Por: Adriana Juárez Miranda

¡Caen como moscas! El escenario político y legal en Sinaloa da un giro drástico tras confirmarse la entrega voluntaria de los dos antiguos funcionarios de Rubén Rocha Moya a las autoridades de Estados Unidos.

Los exfuncionarios, quienes enfrentan acusaciones formales en cortes norteamericanas por presuntos vínculos con el crimen organizado, decidieron ponerse a disposición de la justicia extranjera, lo que ha desatado una ola de reacciones y exigencias por parte de la oposición en México.

Mientras tanto, el mandatario estatal con licencia permanece fuera del ojo público en medio del avance de estas investigaciones internacionales que debilitan severamente a su círculo político cercano.

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