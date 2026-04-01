LitioMX sin resultados: Millones en nómina y cero producción a más de 3 años de creación

La empresa estatal Litio para México (LitioMX), creada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO, continúa sin resultados operativos y con números en rojo debido a la acumulación de perdidas millonarias.

A más de tres años de su creación, el organismo no cuenta con proyectos de exploración o explotación, pese a que ya ha ejercido más de 40 millones de pesos, dedicados principalmente en salarios.

En lo que va de 2026, se asignaron 13.9 millones de pesos adicionales, también destinados casi en su totalidad al pago de nómina. De acuerdo con datos oficiales publicados por El Universal, menos del 10% del presupuesto se ha usado para gastos operativos y no existe inversión en actividades clave para el desarrollo del sector.

Ramsés Pech en Reporte ADN 40 con Ricardo Rocha

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¿Qué es el litio y por qué es estratégico para México?

El litio es un mineral considerado estratégico a nivel mundial debido a su uso en la fabricación de baterías recargables, especialmente para vehículos eléctricos, dispositivos electrónicos y sistemas de almacenamiento de energía. Su demanda ha crecido en el contexto de la transición energética y la reducción de emisiones contaminantes.

México cuenta con reservas estimadas en 1.7 millones de toneladas, principalmente en arcillas ubicadas en el estado de Sonora; sin embargo, a diferencia de países como Estados Unidos y Canadá —sus socios comerciales—, donde existen asociaciones entre el sector público y privado, el modelo mexicano limita la participación privada tras la reforma constitucional de 2022.

Especialistas internacionales coinciden en que el desarrollo de un yacimiento de litio requiere inversiones superiores a los 300 mil millones de pesos, muy por encima de lo que se ha destinado hasta ahora. El gasto público ejercido por LitioMx representa apenas una fracción mínima de lo necesario para iniciar operaciones.

LitioMX: millones gastados y cero producción

Desde su creación, LitioMX ha operado sin generar producción comercial. En 2023 apenas ejerció poco más de dos millones de pesos en nómina; en 2024 el gasto ascendió a más de 16 millones, mientras que en 2025 alcanzó 12.9 millones. Para 2026, el presupuesto muestra un incremento cercano al 8%.

A pesar de este crecimiento en el gasto, la empresa no ha producido litio a escala comercial ni ha desarrollado infraestructura para ello. La falta de inversión en exploración y tecnología ha sido señalada como uno de los principales obstáculos.

Yacimientos de litio en México El litio se ha convertido en un mineral altamente codiciado en el mundo, incluso se le conoce como Oro Blanco, estos son los yacimientos en México. 19 abril, 2022

Otros escándalos alrededor de Litio MX

Como se puede observar, uno de los principales problemas que ha enfrentado esta paraestatal fue el cierre a la inversión privada; a partir de esta decisión surgieron conflictos legales en compañías extranjeras que contaban con concesiones en el país.

Y es que la situación no se ha quedado ahí, en algunos casos las denuncias han escalado a arbitrajes internacional, culpando al Estado mexicano de competencia desleal.

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