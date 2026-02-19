Ultimátum para Noroña; ordenan al morenista frenar hostigamiento y retirar publicaciones contra Grecia Quiroz

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) dictó medidas cautelares a favor de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, al considerar que existen elementos para investigar presunta violencia política contra las mujeres en razón de género en expresiones emitidas por el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña.

La resolución se enmarca en un Procedimiento Especial Sancionador y ordena al legislador retirar o modificar, en un plazo máximo de 24 horas, diversos materiales audiovisuales difundidos en su canal de YouTube, donde —según la autoridad electoral— se advierten expresiones misóginas y descalificadoras contra la presidenta municipal.

Al público en general para conocimiento:



GRECIA QUIRÓZ obtiene medidas cautelares del IEM por violencia política de género; ordenan a @fernandeznorona retirar contenidos y cesar hostigamiento.



La Consejera Jurídica del H. Ayuntamiento de Uruapan, Stephanie Rodríguez informó que… pic.twitter.com/v9LLtxHUl2 — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) February 19, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué ordenó el IEM a Fernández Noroña por el caso Grecia Quiroz?

De acuerdo con el acuerdo emitido por el IEM, el morenistas deberá:



Suprimir o editar segmentos específicos de tres videos publicados en su canal oficial

publicados en su canal oficial Abstenerse de realizar cualquier acto de hostigamiento, intimidación o molestia contra la alcaldesa, ya sea de forma directa o indirecta

El instituto advirtió que, en caso de incumplimiento dentro del plazo establecido, el legislador deberá eliminar totalmente los contenidos señalados y notificar por escrito el acatamiento de la medida.

La notificación también fue extendida a la Coordinación de Comunicación Social del Senado para efectos de seguimiento.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, pide revisar a corporaciones acusadas de extorsión

Los motivos por los que consideraron que hubo actitudes misóginas por parte de Noroña

Stephanie Rodríguez, consejera jurídica del Ayuntamiento de Uruapan, subrayó que la libertad de expresión no ampara discursos que configuren violencia simbólica o que busquen deslegitimar a una mujer en el ejercicio del poder, tal como lo hizo el expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

Señaló que cuestionar la capacidad o autonomía de una funcionaria por su condición de género rebasa el debate democrático y puede constituir una conducta sancionable conforme a la normativa electoral.

Gerardo Fernández Noroña deja la business class y renta avión de lujo para gira en Coahuila Noroña, autoproclamado defensor del pueblo, rentó un lujoso Socata TBM850 con un costo de más de 36 mil pesos la hora, para hacer una gira por Coahuila. 08 octubre, 2025

Origen del conflicto: el asesinato de Carlos Manzo

La confrontación pública surgió luego del homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en Uruapan. Tras el crimen, Quiroz —viuda del exedil— solicitó que se investigara a distintos actores políticos por presuntos vínculos con amenazas previas.

Las declaraciones provocaron la respuesta del morenista, quien acusó a la alcaldesa de utilizar el caso con fines políticos y de aspirar a la gubernatura de Michoacán.

Él ha negado haber incurrido en misoginia y sostiene que sus críticas se dirigen al proyecto político de Quiroz, no a su condición de mujer.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.