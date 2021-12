Este mes iniciará aplicación de tercera dosis a adultos mayores: AMLO

Durante la conferencia mañanera de este 2 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que la aplicación de tercera dosis para adultos mayores comenzará este mes.

Además, informó que México ocupa el 7º lugar en el mundo con más vacunas administradas, con 133 millones 256 mil 228 vacunas COVID-19 y 77 millones 366 mil 309 personas vacunadas.

Yo creo que va ser ya en este mes, porque queremos aplicar las dosis de refuerzo previendo siempre, porque vienen los tiempos de frío, el invierno, que afectan mucho y tenemos que avanzar en eso.

Dijo que este miércoles se recuperó el nivel de la vacunación, que se había caído porque se cumplió con el propósito de vacunar a mayores de 18 años; sin embargo hay que atender también a rezagados.

Ayer ya casi, llegamos a la media de vacunación diaria que son 500 mil dosis. Ayer 415, y vamos hacia adelante. Entonces vamos a empezar tercera dosis o refuerzo, porque no podemos hablar de tercera dosis cuando se aplicaron algunas que son de una dosis. Entonces es reforzar y vamos a empezar con adultos mayores.

Por llegada de variante ómicron se aplicará tercera dosis: AMLO

El pasado 30 de noviembre, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la variante ómicron de la COVID-19 llegará a México como lo hizo delta, por ello,

López Obrador señaló que hay planes para aplicar, lo más pronto, la tercera dosis de la vacuna COVID-19, sin embargo, no se ha anunciado para no alarmar a la población.

Si tenemos contemplado, no se ha anunciado porque quisimos actuar con prudencia para no infundir miedo, pero si se tiene contemplado lo más pronto. Tenemos que seguir vacunando en las comunidades más apartadas.

AMLO afirmó que la nueva variante ómicron no es que sea terrible si no que se abandonó a los pobres del mundo. “No llegaron las vacunas a África, no es que sea terrible la nueva variante, es que se abandonó a los pobres en el mundo como suele pasar”.

Reiteró su compromiso de “que no se quede nadie sin la vacuna; y no se descarta el refuerzo para adultos mayores.

