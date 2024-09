Reaparece el senador Miguel Ángel Yunes y pide licencia para separarse de su cargo

En medio de la polémica por la reforma al Poder Judicial que se discute en el Senado de la República, el integrante del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Yunes Márquez , reapareció para pedir licencia a su cargo por problemas de salud.

Durante la sesión del martes 10 de septiembre, la Mesa Directiva de la Cámara Alta leyó la solicitud del político veracruzano para separarse de su escaño, además de la petición de que llamen a su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, para que asuma como senador suplente.

Con 83 votos a favor, 36 en contra y cero abstenciones, se aprobó la licencia del veracruzano, pese a los sufragios en contra de la oposición.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué solicitó licencia Miguel Ángel Yunes?

Con base en el escrito que envió al Senado, Yunes Márquez argumentó que su situación de salud se ha agrabado, por lo que ha decidido centrar su energía en el tratamiento de salud que se encuentra realizando desde hace varios meses atrás.

Asimismo, prometió que una vez que concluya su tratamiento, entonces volverá a su escaño, mismo que ahora pertenece a su padre, el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

“Como es sabido, vengo enfrentando desde hace varios meses problemas de salud que se han complicado y me impiden cumplir con la eficiencia de mi tarea. Al término del tratamiento al que estoy sometido, asumiré de nueva cuenta mi honrosa representación en la Cámara de Senadores”, leyeron ante el pleno.

Los Yunes vs Marko Cortés y el PAN

El cambio de integrante en la bancada del PAN provocó disputas en el pleno del Senado, ya que Yunes Linares fue recibido entre aplausos por el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); mientras que el blanquiazul lanzó gritos de “traidor”.

Tras asumir como senador, el exmandatario veracruz se dirigió a Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, para asegurar que ni él ni su hijo son traidores y recordó cuánto trabajaron en campaña para lograr el escaño.

El cobarde y traidor eres tú (Marko Cortés) -expresó Yunes Márquez.

Pese a que aseguró que no tiene seguro el sentido de su sufragio para la reforma al Poder Judicial, sentenció que no será irá del blanquiazul y que Cortés Mendoza no lo puede expulsar del partido.

Marko Cortés responde a Miguel Ángel Yunes Linares, llamándolo malgradecido y exhibiendo acuerdos panistas pic.twitter.com/F3wuemvUMH — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 10, 2024

Por su parte, el político michoacano recordó todas las acusaciones por presuntos actos ilícitos de la familia Yunes y aseguró que el PAN apoyó, siempre, las intenciones políticas de toda la dinastía.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.