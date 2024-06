PRD, a punto de perder su registro como partido nacional

El Partido de la Revolución Democrática ( PRD ) se encuentra muy cerca de perder el registro tras su fracaso en las Elecciones del 2 de junio en México. El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE) indica que no alcanzaran el 3% obligatorio para seguir figurando en el mapa electoral.

Con el 95.23% de las actas computadas en el PREP , el PRD apenas ha conseguido un 1.92% en las elecciones de presidencia, un 2.33% en las senadurías y un 2.5% en diputaciones. En al menos una de esas tres elecciones debió tener el 3% y los pronósticos no son alentadores para el partido amarillo.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

La caída del PRD en la política mexicana

El PRD se fundó en 1989 y en poco tiempo se identificó como el máximo referente de la izquierda en México. Figuras como Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo fueron los pilares de este partido, sin embargo, alcanzaron el verdadero éxito político cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se convirtió en su referente.

En el 2000, en las elecciones de la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal, consiguieron un triunfo histórico cuando postularon a AMLO y lograron vencer al PAN y al PRI en las elecciones. Seis años más tarde apostaron por Andrés Manuel para las presidenciales y, aunque no ganaron, lograron el mayor número de diputados federales (127) y senadores (29) de su historia.

En el 2012 volvieron a postular a AMLO por la presidencia de México. Tampoco ganaron, pero los problemas internos comenzaron. La salida de López Obrador en ese mismo año marcó un antes y un después en el PRD . Así, paralelamente, mientras AMLO formó su propio partido y comenzó a crecer, el PRD no encontró un rumbo claro para seguir destacando en la política mexicana.

Años después, López Obrador le dio un ultimátum al PRD, para declinar en las elecciones del 2017 por los candidatos de Morena en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz; de no hacerlo, no tendrían acuerdo para las presidenciales de 2018 . AMLO no obtuvo respuesta, en su lugar, el PRD se unió con el PAN.

Ahora en las elecciones de 2024 el Partido de la Revolución Democrática se mantuvo con el PAN y unieron al PRI en su alianza. Pensaron que podrían desbancar a Morena, pero no fue así. Los resultados fueron contundentes y el mayor perjudicado fue el PRD, quien está muy cerca de perder su registro en México.