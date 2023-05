Mañanera hoy AMLO 8 de mayo de 2023 en vivo: Temas importantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza la mañanera hoy lunes 8 de mayo; sigue minuto a minuto en adn40 los temas más importantes de la conferencia de prensa dada en Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

¿De qué temas hablará AMLO con el presidente Joe Biden el 9 de mayo de 2023?

El presidente AMLO informó que sostendrá una reunión virtual con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, mañana 9 de mayo de 2023. Destacó que los temas principales se abordarán serán la migración, fentanilo y cooperación económica para el desarrollo.

Durante la conferencia reprochó el trato que se le ha dado a algunos migrantes , de parte de los republicanos de Estados Unidos y criticó que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, esté tomando medidas represivas, derivado de sus aspiraciones políticas. Ante ello pidió que mejor se hagan iniciativas para fortalecer el control de armas par que deje de haber tiroteos como los que se han registrado varias veces EUA.

¿Qué dijo AMLO tras el triunfo del boxeador Saúl “Canelo” Álvarez?

El presidente AMLO felicitó al boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez por su triunfo el pasado 7 de mayo ante el británico John Ryder en el Estadio Akron de Guadalajara. El campeón de peso supermedio defendió por segunda vez los cuatro cinturones (Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo, la Organización Mundial del Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo).

¿Cuál es el precio de la gasolina en México?

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que la semana pasada la gasolina regular tuvo un precio de 22.18 pesos el litro, mientras que la PREMIUM costó un promedio de 24.38 pesos y el Diésel 23.59 pesos el litro. La mezcla mexicana de petróleo fue de 60.72 dólares.

Las tres marcas que vendieron más caro fueron Chevron, Petro Seven y Arco, mientras que las tres aliadas de los consumidores fueron BP, Total y Exxon Mobil. Por regiones, Petro Seven dio el precio más alto en Guadalupe, NL, obteniendo un margen de ganancia de 4.85 pesos. Oxxo Gas fue el más alto para la gasolina Premium, cuyo precio de 26.19 pesos se registró en Monterrey, NL. Pemex tuvo un margen de 16 centavos de ganancia en Lázaro Cárdenas.

En León, Guanajuato, Shell registró el precio más alto que fue de 24.99 pesos. En contraste, Pemex ofreció un precio de 22.85 pesos en La Paz, Baja California.

¿Cuál es el precio de la canasta básica?

El titular de la Profeco señaló que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para alimentos y bebidas muestra una tendencia a la baja en los precios de la canasta básica altos y bajos. Por zonas, el precio más alto se encontó en Chedraui de Puebla capital, ya que se ofreció a mil 021.50 pesos. El precio más bajo se registró en Bodega Aurrera de Querétaro, donde fue de 855.50 pesos.

En la zona centro norte, Soriana de Culiacán, Sinaloa, ofreció un precio de 905.60 pesos. En la zona sureste, Bodega Aurrera también ofreció el precio más bajo, fue de 857.50 pesos.

¿Cómo va el avance del Tren Maya en Quintana Roo?

Javier May, titular de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) destacó que el Tramo 4 del Tren Maya tiene 239 kilómetros de vía doble electrificada y pasa por nueve municipios de Yucatán y Quintana Roo. Es región con importantes sitios arqueológicos y de reserva natural.

Por su parte, la directora general de la compañía ICA, Guadalupe Phillips, informó que hay un avance del 90% en el Tramo 4 con el 100% de los durmientes ya fabricados, de los cuales se han colocado el 70%.

Maite Ramos, directora de Alstom, mencionó que el 8 de julio llegará el primer tren al taller de Cancún; agradeció el apoyo del titular de Fonatur, Javier May, y de la Sedena, en las labores de preparación para la recepción del tren y explicó la complejidad de la operación.

Detalló el proceso de pruebas a los que se someterá el tren y destacó que se logrará tener información suficiente para que no tenga problemas en su operatividad.

¿Qué dijo AMLO sobre el supuesto golpe mediático contra la candidata Delfina Gómez?

Al ser cuestionado sobre el supuesto golpe mediático por parte de Jorge Pérez Zamudio, excoordinador de Comunicación Social de Edoméx, contra la morenista Delfina Gómez, quien es candidata en las Elecciones Edomex 2023 , AMLO dijo que no quería meterse en ese proceso porque no le corresponde, pidió tener confianza en el pueblo que sabe lo que le conviene y reiteró que en México ya no hay analfabetismo político.

