Mañanera hoy AMLO 26 de octubre de 2023 en vivo: Temas importantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza la mañanera hoy jueves 26 de octubre de 2023; sigue minuto a minuto en adn40 los temas que son mencionados en la conferencia de prensa dada en Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

¿Cuántas personas han fallecido por el huracán Otis?

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, mencionó en un enlace durante la mañanera que hasta el momento se han registrado 27 personas fallecidas y 4 desaparecidos. Aseguró que el comportamiento del huracán Otis fue atípico, ya que pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 en menos de 12 horas.

Mencionó que pese a que el huracán Otis fue completamente devastador para el estado, tiene la confianza de que la fuerza de los habitantes es suficiente para seguir adelante. Asimismo, señaló que se continúan con los trabajos para restablecer todas las comunicaciones y pasos carreteros.

¿Cuáles son las afectaciones en el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano?

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que el huracán Otis provocó afectaciones en 27 sensores del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano , en la región del Océano Pacífico. Esto significa que en caso de que se registre un sismo próximo a los sensores afectados no se podrá notificar a la red.

¿Qué dijo AMLO tras su viaje a Acapulco por el huracán?

Tras su viaje a Acapulco para evaluar los daños, el presidente AMLO señaló que los retrasos en el trayecto fueron visibles porque había muchos socavones, inundaciones y desbordamientos de ríos, entre ellos el Río Papagayo. Destacó que las afectaciones no solo son visibles en las costas, sino también en la zona rural.

¿Cuáles son las afectaciones para sector turístico tras el paso del huracán Otis?

La gobernadora de Guerrero señaló que de acuerdo con el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas en Acapulco, Alejandro Domínguez, señaló que se reporta una afectación del 80% de los hoteles en el puerto de Acapulco.

¿Qué dijo AMLO sobre los desaparecidos por el huracán Otis?

AMLO mencionó que las cuatro personas que están desaparecidas por el huracán Otis son elementos de la Secretaría de Marina (Semar). Destacó que según los reportes que le hicieron llegar a él, es que uno ya se encontró sin vida, pero la información precisa la darán las autoridades de la entidad.

¿Qué dijo AMLO sobre la investigación sobre la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa?

Sobre el caso de desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa , AMLO dijo que se investiga todo y dio a conocer que se investiga al exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, y el exgobernador Ángel Aguirre. Aseveró que en la investigación no se trata de cobrar venganza.

¿Qué dijo AMLO sobre la Ley de Ingresos?

Después de que el Senado aprobara sin cambios la Ley General de Derechos 2024 , AMLO agradeció los votos a favor. Destacó que en la Ley de Ingresos no hay aumento de impuestos, no hay gasolinazos, no aumenta el precio de la luz, se obtienen recursos suficientes para financiar el crecimiento del país y la deuda de México se queda por debajo de la mitad del Producto Interno Bruto.

