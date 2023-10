Huracán Otis impactó de forma “catastrófica” en las costas de Acapulco, Guerrero

De manera histórica y sorpresiva para los habitantes, el huracán Otis tocó tierra como categoría 5, en Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros/hora y rachas de 330 km/h, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Otis, cuyos pronósticos apuntaban a que tocaría tierra en un principio como tormenta tropical, evolucionó en menos de 12 horas a huracán categoría 5 . Los albergues se instalaron de manera urgente para que los pobladores se resguardaran ante su ascenso inesperado, que ya ocasionó destrozos considerables en hoteles y viviendas cercanas a la costa.

Así fue el impacto del huracán Otis en Acapulco, Guerrero

A las 00:25 horas, tiempo del centro de México, el centro del huracán Otis tocó tierra como categoría 5 en Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 270 km/h y rachas de 330 km/h.

Poco después de la medianoche, el centro del huracán Otis tocó tierra como categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, generando lluvias extraordinarias en regiones de Guerrero e intensas en zonas de Oaxaca.

Decenas de guerrerenses se encuentran sin luz e internet y en las calles ya se encuentran vehículos varados, así como árboles caídos. Ventanas de plazas, hoteles y hospitales se rompieron por la fuerza de los vientos y las lluvias del fenómeno natural.

Imágenes del interior del Hotel Princess en Acapulco esta mañana, después de que Otis tocara tierra esta madrugada como huracán categoría 5.

Actualmente se mantiene en categoría 4.



AMLO: Huracán Otis pegó “muy fuerte”

Durante la conferencia mañanera de este 25 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que el huracán Otis pegó “muy fuerte” en la Costa Grande de Guerrero y se han perdido las comunicaciones por completo y ya se trabaja para evaluar los efectos y apoyar a la población.

Destacó que las comunidades más afectadas hasta el momento son Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, así como el municipio de Benito Juárez. El mandatario nacional mencionó que el fenómeno continúa provocando fuertes lluvias, por lo que llamó a la población a no bajar la guardia, pese a que tras tocar tierra se degradó.

Se han perdido las comunicaciones por completo...Impactó muy fuerte, es un fenómeno porque en muy poco tiempo, 12 horas, empezó a tomar fuerza y entró con categoría 5.

Al ser cuestionado sobre pérdida de vidas humanas, AMLO señaló que todavía no hay reportes de muertos, pero no se sabe realmente porque no hay comunicación con Guerrero. En cuanto a daños materiales, dijo que hay muchos, entre ellos en puentes y caminos.

