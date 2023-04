Conferencia mañanera hoy AMLO 25 de abril de 2023: Temas importantes

La conferencia mañanera hoy martes 25 de abril de 2023 es encabezada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; recuerda seguir minuto a minuto todos los temas que son relevantes para la nación.

¿Cómo está la salud de AMLO?

El secretario de Salud, Jorge Alcocer informó que el presidente AMLO tiene síntomas de inflamación de las vías respiratorias altas, fiebre y cansancio debido a la COVID-19 y la función de su presión arterial está controlada, por lo que en algunos días será dado de alta.

De esta manera, Alcocer enfatizó que el estado de salud del presidente es bueno, recordó que el cuadro clínico del virus actualmente es una sintomatología leve con infección en las vías respiratorias altas, así como fiebre y cansancio, lo cual también presenta el presidente.

Afirmó que con paracetamol, líquidos y descanso ha ido mejorando y enfatizó en que si bien es cierto que hay un antecedente de ataque el corazón, el presidente no tiene problemas con ello ahora, ya que funciona de manera normal y la tensión está controlada. En unos días será dado de alta.

¿Qué se dijo sobre la COVID-19 en la mañanera?

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, habló sobre la COVID-19 en México, señaló que la ocupación general de camas es del 3% y la ocupación general de camas con ventilador es del 1%. Además, dijo que del 16 al 22 de abril, el promedio de defunciones es de 5. Dijo que seguramente estos números son los que serán el comportamiento general para enfermedad respiratoria aguda.

¿Qué dijo la Secretaría de Salud sobre las adicciones hoy?

En el tema de adicciones, el subsecretario de Salud informó que el pasado 24 de abril se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma a la Ley de precursores químicos, la cual tiene el propósito de tener una mayor vigilancia y que haya un registro dinámico de estos precursores para prevenir que pueda ser utilizado por el narcotráfico, lo cual es una innovación; la iniciativa pasará al Senado.

¿Qué informaron sobre los vapeadores en la mañanera de AMLO?

Hugo López-Gatell también planteó el caso de los vapeadores y cigarros electrónicos, que en algunas partes del mundo son legales y que la industria tabacalera busca también lo sean en México;

Explicó que los vapeadores son dispositivos electrónicos que transforman una sustancia sólida y líquida en vapor, el cual llega a los pulmones. Aseguró que los productos son producidos por las mismas empresas tabacaleras y tienen el propósito de convencer que son menos nocivos para satisfacer sus intereses comerciales, pero no son productos saludables.

Hizo una aclaración importante, ya que mencionó que lo que tratan de posicionar es que el humo es lo nocivo, lo cual es falso, ya que contienen nicotina y siguen siendo adictivos, solo agregaron saborizantes para ser más atractivos, y contienen sustancias tóxicas como níquel y estaño.

Otro de los puntos que mencionó fue que el mercado de este producto son los niños, siendo el 24% de los consumidores entre 10 y 19 años. Señaló que es un mito que los vapeadores ayudan a dejar de fumar, que no dañan los pulmones, que no generan adicción, que no se usan con otras drogas y que su uso es seguro para la salud.

Enfatizó que se prohibió la importación y exportación de los cigarros electrónicos y en mayo de 2022 se emitió un decreto que prohibió su circulación y comercialización, por lo que cualquier persona que esté vendiendo un cigarro electrónico está cometiendo un delito.

¿Qué anunció la Cofepris en la conferencia mañanera?

Alejandro Svarch, comisionado nacional de Cofepris , destacó el alto riesgo a la salud que generan los vapeadores y presentó las acciones realizadas en ese organismo en la Semana Nacional de Riesgos Sanitarios que se realiza esta semana en Acapulco y al que asistirán autoridades de diferentes países.

Dijo que se iniciará el “reto histórico”, el primer denunciatón contra el vapeo y recordó que en los vapaeadores se identificaron hasta 30 sustancias que son un riesgo para la salud, entre las que se encuentran sustancias para matar cucarachas y de limpieza, pero solo tres de ellas se especificaban claramente.

