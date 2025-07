Candidatos que no cumplen con promedio mínimo, si serán jueces, ordena Tribunal Electoral

Es oficial, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ) rechazó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de no entregar constancias de mayoría a 15 candidatos a jueces y magistrados, argumentando que no alcanzaban un promedio mínimo de 9 y, por ende, no cumplían los requisitos establecidos para participar en el proceso.

La mayoría de los magistrados decidió que el INE no tenía facultades para declarar inelegible a 45 candidatos; hoy el TEPJF logró que 15 de ellos se mantuvieran en el proceso, mientras que el resto llevará sesiones individuales para determinar sus casos particulares.

Candidatos a jueces no cumplían con promedio mínimo para elecciones

Aunque salió a la luz que decenas de candidatos para la elección judicial no contaban con el promedio mínimo de 9 para estar en las boletas, los comités de selecciones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial determinaron que sí podían participar en el proceso político.

Luego de esto, el INE revisó los perfiles de los candidatos ganadores, en donde determinó que 45 de ellos no cumplían con todos los requisitos. Considerando esto, el INE proponía dejar sus cargos como vacantes, lo que pudo provocar elecciones extraordinarias, algo que, por ahora, el TEPJF ha frenado con 15 candidatos.

Destaca que el criterio del TEPJF fue que el INE confundió los criterios de “idoneidad” con los de “elegibilidad”, además de que señalaron que no tenían facultades para establecer una metodología y calcular el promedio en materias de especialidad de los jueces elegidos.

Por otro lado, Janine Otálora Malassis, magistrada que apoyaba la decisión del INE, argumentó que 90% de los juicios de inconformidad de los candidatos que fueron rechazados no tuvieron este “acceso a la justicia” para participar en el proceso.

