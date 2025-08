Víctor Hugo Chávez, exsecretario de Seguridad en Tabasco, enfrenta cargos por violación en Colima

Javier May intenta deslindar al general Víctor Hugo Chávez, ex jefe de Seguridad en Tabasco, al afirmar que su detención "no tiene nada que ver con el estado".



Nada que ver, dice, con #LaBarredora.



Fue arrestado por presunta violación y abuso de autoridad. pic.twitter.com/t9QMRlOWNu