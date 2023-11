Plan de Reconstrucción de Acapulco tras el huracán Otis: En qué consiste

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer durante la mañanera hoy 1 de noviembre, el Plan de Reconstrucción de Acapulco, luego del paso del devastador huracán Otis que impactó como categoría 5 y que dejó a miles de habitantes sin hogar.

Al señalar que se invertirán 61 mil 313 millones de pesos, el presidente informó en qué consiste cada uno de los 20 puntos del Plan de Reconstrucción de Acapulco, para poner nuevamente de pie a la famosa ciudad costera del Pacífico de México.

AMLO informó que 348 personas extranjeras han sido localizadas y hay 17 extranjeros desaparecidos, de los cuales 3 se tiene información que fallecieron tras el paso del huracán Otis.

#MañaneraDeAMLO | @lopezobrador_

informó que 348 personas extranjeras han sido localizadas y hay 17 extranjeros desaparecidos, de los cuales 3 se tiene información que fallecieron tras el paso del huracán #Otis pic.twitter.com/r4x17k3ION — adn40 (@adn40) November 1, 2023

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los puntos son los siguientes:

1.-Apoyar con todo lo necesario a los familiares de quienes perdieron la vida por el huracán e intensificar la búsqueda de los desaparecidos.

2.-Adelantar dos meses, a partir del lunes 6 de noviembre, el pago de todos los programas del Bienestar.

3.-Incorporar a 10 mil jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar acciones de limpieza y reconstrucción de casas.

4.-Aumentará al doble el número de becas para estudiantes de nivel básico de manera inmediata.

5.-Se establecerán 6 meses de prórroga en el pago del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (FOVISSSTE) y Seguro Social.

6.-No se pagará el servicio de luz de noviembre de 2023 a febrero de 2024.

7.-Se entregará una canasta básica por semana a cada familia.

8.-Se otorgará a todos los hogares de Acapulco 8 mil pesos para limpieza y pintura y a las viviendas afectadas desde 35 mil hasta 60 mil pesos, según las afectaciones.

9.-A todas las familias se les entregarán un paquete de enseres domésticos: Cama, estufa, refrigerador, ventilador y vajilla.

10.-Se otorgarán 20 mil créditos a la palabra, sin intereses, a 3 años, con 6 meses de gracia, en beneficio de pequeños comerciantes.

11.-El gobierno federal destinará del presupuesto de este año 10 mil millones de pesos para el abastecimiento de las líneas de distribución de agua, drenaje, arreglo de calles, alumbrado público, escuelas, aeropuertos y otros servicios.

12.-No se cobrarán impuestos en Acapulco ni en Coyuca desde el mes pasado hasta febrero 2024.

13.-Se establecerá en cada colonia de más de mil viviendas un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos cada uno para garantizar la paz.

14.-Nacional Financiera otorgará créditos sin intereses para pequeñas y medianas empresas.

15.-La Secretaría de Hacienda y Crédito Público apoyará con el pago de la mitad de los intereses a quienes soliciten crédito, esto será destinado a 377 hoteles de Acapulco. Si contratan créditos con la banca comercial para rehabilitar los hoteles, la mitad de los intereses los absorberá la SHCP.

16.-La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes destinará 218 millones de pesos para rehabilitar la autopista y la carretera federal a Chilpancingo, libramientos, etc.

17.-La obra de reconstrucción de Acapulco y Coyuca será coordinada por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde y la gobernadora de Guerrero.

18.-AMLO reconoció a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por su trabajo ya que en una semana se logró restituir casi toda la electricidad. Destacó que pese a que faltan algunos lugares en donde no se ha restablecido la luz, son mínimos y pronto se realizará el 100% del restablecimiento.

19.-El Presidente reconoció el trabajo de 19 mil soldados, marinos y Guardia Nacional.

20.-AMLO brindó un reconocimiento al pueblo de Acapulco y Coyuca, pues a pesar de la tristeza no han perdido la esperanza.

¿Cuándo concluirá la reconstrucción del Puerto de Acapulco tras el huracán?

AMLO destacó que el huracán Otis dejó 250 mil viviendas afectadas, así como graves afectaciones en calles, restaurantes y servicios, por lo que se prevé que se concluya la reconstrucción del Puerto de Acapulco en menos de dos años.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.