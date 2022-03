Caso Gertz Manero: AMLO instruye protección a Alejandra Cuevas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ordenar la liberación de Alejandra Cuevas , acusada de la muerte de Federico, hermano del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Celebro que se haya tomado esa decisión y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias; el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico estado de derecho

AMLO señaló que instruyó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que establezca comunicación con Alejandra Cuevas para que se le brinde protección y apoyo.

Tras quedar en libertad del penal de Santa Martha Acatitla, Alejandra Cuevas anunció que solicitará una audiencia con AMLO para que le sea otorgada protección tanto a ella, como a su madre, Laura Morán, así como a sus tres hijos. Además, adelantó su interés de ser recibida por el mandatario.

SCJN ordena libertad inmediata de Alejandra Cuevas

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenaron, el día de ayer, la absoluta e inmediata libertad de Alejandra Cuevas quien fue acusada de una serie de omisiones que llevaron a la muerte de Federico Gertz Manero.

Los ministros consideraron que Laura Morán no vivía con el hoy occiso por lo que no hay pruebas de que ella se hiciera cargo del enfermo o tomara las decisiones médicas, por lo que no es admisible la responsabilidad del mismo por lo que se consideró otorgar el amparo y el auto de libertad inmediato.

Por otro lado, con 11 votos a favor, es decir, por unanimidad, los ministros también concedieron un amparo liso y llano a Laura Morán contra la orden de aprehensión por la muerte por omisión de Federico Gertz Manero cuando tenía 81 años de edad.

