Caso Gertz Manero: SCJN ordena libertad inmediata de Alejandra Cuevas

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenaron absoluta e inmediata libertad de Alejandra Cuevas quien fue acusada de una serie de omisiones que llevaron a la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Los ministros consideraron que Laura Morán no vivía con el hoy occiso por lo que no hay pruebas de que ella se hiciera cargo del enfermo o tomara las decisiones médicas, por lo que no es admisible la responsabilidad del mismo por lo que se consideró otorgar el amparo y el auto de libertad inmediato.

Por otro lado, con 11 votos a favor, es decir, por unanimidad, los ministros también concedieron un amparo liso y llano a Laura Morán contra la orden de aprehensión por la muerte por omisión de Federico Gertz Manero cuando este tenía 81 años de edad.

Esto es lo que significa la resolución de la SCJN para Gertz Manero

Tras poco más de tres horas de discusión del proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, los ministros coincidieron que había pruebas suficientes para acreditar que Laura Morán no es punible penalmente, y se abordó el caso con perspectiva de género.



Sesión del Pleno de la SCJN 28 marzo 2022

AMLO respalda al fiscal Gertz Manero

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), se debe mantener en el cargo.

“Pienso que sí’’, respondió, a pregunta expresa sobre si Gertz Maner

o se puede sostener como fiscal a pesar del escándalo que le involucra por la difusión reciente de supuestas llamadas telefónicas privadas con sus subalternos, en relación con el caso de la muerte de su hermano Federico.

En conferencia mañanera el mandatario mexicano explicó que en el caso que está por resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación e involucra a Gertz Manero “se tiene que proceder de conformidad con la ley’’.

