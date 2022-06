Cuerpo de Debanhi Escobar será exhumado el 30 de junio: SSPC

Durante la conferencia mañanera de este jueves 16 de junio, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, comunicó que ya se tiene fecha para llevar a cabo la exhumación del cuerpo de la joven Debanhi Escobar.

Ricardo Mejía informó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se realizó una reunión de seguimiento en Nuevo León del Grupo Interinstitucional y la familia de Debanhi Escobar para informar el avance en las investigaciones.

El subsecretario de Seguridad dio a concoer que se acordó que la la solicitud judicial para la exhumación del cuerpo de Debanhi Escobar se realizará el próximo 30 de junio, lo cual permitirá la homologación de dictámenes antes practicados, ya que se analizará el cuerpo a través de un grupo de expertos y expertas médicas.

Mejía Berdeja puntualizó que se verificó que todos los avances realizados mediante la colaboración interinstitucional obran dentro de la carpeta de investigación que integra la Fiscalía de Nuevo León.

Mario Escobar lamenta exhumación de cuerpo de Debanhi

Luego de que el pasado 26 de mayo se hiciera el anuncio de la exhumación del cuerpo de Debanhi Escobar, Mario Escobar padre de Debanhi difundió un video en su cuenta de Youtube en el que afirmó que le duele que su hija tenga que ser exhumada para encontrar la verdad de su muerte.

“Me duele como familia, me duele como papá, me duele como ser humano y todavía a 40 días de la desaparición, todavía no le podemos dar ese luto que ella se merece”, dijo.

Mario Escobar señaló que su familia y él aceptaron la exhumación en espera de que sea un parteaguas para cambiar “el antes y después de Debanhi”.

Agregó que con documentos y análisis planean demostrar que a Debanhi Escobar la mataron, ya que la hipótesis principal es que murió después de caer en una cisterna al interior del motel Nueva Castilla.



adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app

ldb