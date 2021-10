Avalan Miscelánea Fiscal 2022 con tope a donaciones y RFC para jóvenes

La Miscelánea Fiscal 2022 fue aprobada en la Cámara de Diputados la noche del miércoles 20 de octubre estableciendo un tope a donaciones y la inscripción obligatoria al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a partir de los 18 años.

Con 274 votos a favor y 220 en contra, el proyecto de Miscelánea Fiscal 2022 fue avalado en lo general y particular tras horas de discusión y un altercado que orilló a que se suspendiera su análisis durante la madrugada del miércoles 20 de octubre.

Acuerdos logrados en discusión de Miscelánea Fiscal 2022

Entre los proyectos avalados tras la aprobación de la Miscelánea Fiscal 2022 figura la inscripción al RFC del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para todos los mayores de 18 años a partir de 2022: se aclaró que los jóvenes no serán sancionados con multas en caso de no cumplir con sus obligaciones fiscales por no contar con un empleo formal.

El dictamen avalado en la Cámara de Diputados también mantuvo el tope en las deducciones a las donaciones que pueden hacer personas físicas a organizaciones de la sociedad civil, lo cual afectaría al menos a 5 mil Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que dejarían de percibir un aproximado de 8 mil millones de pesos.

El proyecto de la Miscelánea Fiscal 2022 fue turnado al Senado de la República para su discusión y posterior ratificación.

Diputados avalan Ley Federal de Ingresos 2022

En esta sesión, Diputados también aprobaron en lo general y particular la Ley de Ingresos 2022 y la Ley de Derechos Federales, las cuales fueron turnadas al Senado para su análisis y posterior ratificación.

