Elecciones Edomex 2023: Delfina Gómez arranca precampaña en Toluca

Arropada con los dirigentes nacionales y estatales de Morena, PT y Verde Ecologista, Delfina Gómez Álvarez arrancó su precampaña, en la Plaza de los Mártires en Toluca, rumbo a las elecciones del Edomex 2023 en busca de ser la primera gobernadora de este bastión político e histórico del PRI.

Durante su discurso, Defina Gómez se dijo orgullosa de pertenecer a Morena y haber sido tomada en cuenta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que dijo estar en un partido que busca la justicia de igualdad y de equidad.

Es importante reflexionar en la resistencia de las y los mexiquenses quienes han soportado casi 100 años de gobierno que solo han pensado en sus privilegios y que han usado el poder para su beneficio, ha sido una larga noche de casi 100 años.

No venimos a vengarnos, venimos a construir

Delfina Gómez aseguró que el pueblo del Estado de México es noble y no está motivado por la venganza, de ahí que su intención es construir un gobierno que no mienta y que no robe.





La precandidata de la coalición “Juntos haremos Historia” recordó que en la pasada elección hubo una serie de difamaciones, las cuales también se esperan este año, pero advirtió que a la alianza opositora le espera “una inolvidable lección de dignidad”.

Si algo tenemos los mexiquenses es dignidad y eso no lo pueden comprar.

Aseguró que las elecciones del Estado de México del 2023 será una elección histórica, pues será el fin de una larga noche. En este sentido se dijo segura de que se tendrán buenos resultados en las elecciones del 4 de junio.

Cabe recordar que en esta etapa de la precampaña, los actos proselitistas están dirigidos a simpatizantes de Morena, toda vez que la campaña formal será de mayo a junio, en donde podrá llamar al voto.

