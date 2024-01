Jorge Álvarez Máynez se registra como precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano

Jorge Álvarez Máynez se registró este 10 de enero como precandidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano de cara a las elecciones de junio de 2024.

Ante los órganos internos de Movimiento Ciudadano, Álvarez Máynez hizo oficial su intención de competir por el Ejecutivo contra las aspirantes de Morena, Claudia Sheinbaum y del PRI, PAN, PRD, Xóchtil Gálvez.

Se puede ganar porque somos imparables, porque somos incansables y porque lo que ellas (las candidatas) no han podido hacer en siete meses de derroche, de despilfarro y de violación de la ley, nosotros lo vamos a hacer en tres meses de campaña legal -, indicó.

El líder nacional, Dante Delgado, señaló que Jorge Álvarez Máynez fue el mejor perfil del partido para competir en las urnas en el junio.





“Es un honor ser su amigo, reconocer sus cualidades y desde ahora advertir tenemos al mejor candidato que podría ofrecer Movimiento Ciudadano “, dijo.

¡NUESTRO MOVIMIENTO ESTÁ MÁS FUERTE QUE NUNCA Y VAMOS A GANAR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA! 🇲🇽🍊



Hoy @AlvarezMaynez, se registró como precandidato único a la presidencia de la República por nuestro Movimiento. 🍊

Estamos seguros que junto a él construiremos la opción que… pic.twitter.com/YljqmGehpC — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) January 10, 2024

¿Qué se sabe sobre el registro de Álvarez Maynez a la presidencia por MC?

Ayer por la noche Samuel García, gobernador de Nuevo León , destapó a través de un video a Álvarez Máynez como precandidato a la Presidencia y explicó que le otorgaba la estafeta, después de haber sido aspirante previamente.

En contraparte, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, criticó fuertemente esta decisión y a través de su cuenta de X, escribió que no podría creer el anunció y advirtió que no es la forma ni el rumbo: “Ayer que vi el anuncio de Samuel García desde Nuevo León destapando a Jorge Álvarez como candidato a la presidencia de México, no lo podía creer. En una mesa con botana y cerveza, el gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir”.

