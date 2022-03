Avión Presidencial estará en AIFA para su renta al público: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó durante su conferencia mañanera que el Avión Presidencial se entregará a la empresa “Olmeca, Maya, Mexica” “para que puedan rentarlo” y “que no esté sin volar”.

Dicha empresa va a operar el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el de Tulum y Campeche. AMLO dijo que el Avión Presidencial estará disponible en Santa Lucía para su renta al público en general: “Si alguien quiere, porque se va a casar y quiere llevar a sus familiares, o para unos XV años”.

López Obrador exhibió los lujos del Avión Presidencial que no se ha podido vender; el mandatario mexicano señaló que reconvertir la aeronave a comercial ya no es posible porque costaría muchísimo “por eso ha costado tanto venderlo y tampoco queremos rematarlo…, los funcionarios no podemos usar el avión”.

En febrero de 2022, AMLO ya habia revelado su interés de que el Avión Presidencial fueran entregado a la empresa “Olmeca, Maya, Mexica”.

El 22 de julio de 2020, el Avión Presidencial volvió al país tras permanecer más de un año y medio varado en Estados Unidos. El Gobierno de México dijo a mediados de julio de aquel año que estaba considerando una oferta de 120 millones de dólares por el lujoso Boeing 787 Dreamliner, luego de que un posible comprador no identificado ofreciera pagar parte en efectivo y parte en equipo médico.

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional. Lunes 28 de marzo 2022 | Presidente AMLO

AMLO dará informe trimestral de gobierno el 12 de abril

AMLO informó que el próximo martes 12 de abril realizará su informe trimestral de gobierno a las 17:00 horas en Palacio Nacional.

Desde que estamos en el gobierno informamos 4 veces al año. Y el informe de este año va darse a conocer el día 12 de abril aquí en Palacio a las 5.



