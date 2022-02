AMLO propone donar el avión presidencial a empresa del AIFA

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que el avión presidencial podría pasar a la empresa militar que administrará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya.

Se trata del Grupo Aeroportuario, Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca, Maya y Mexica, la cual podría ser la nueva acreedora del avión presidencia ante las pocas propuestas para la compra de la aeronave.

Así lo mencionó el presidente AMLO en su conferencia mañanera de este viernes 25 de febrero, en la que indicó que el avión presidencial no ha podido venderse debido a su alto costo.

En el mismo sentido indicó que en caso de que el avión presidencial pase a ser propiedad de esta empresa militar, podría usarse con fines militares para que el gobierno pueda obtener recursos pero descartó que se vaya a malbaratar, pues eso causaría daños al erario.

AMLO no usará el avión presidencial

El presidente añadió que, teniendo parado el avión presidencial y dándole mantenimiento, se ahorra al no usarlo, por lo que no ha generad una pérdida económica el hecho de que hasta el momento no haya podido venderse.

Destacó que él no hará uso del avión residencial, porque no es técnicamente apto ni funcional para viajar en el país, por lo cual prefiere hacer uso de vuelos comerciales.

El presidente AMLO destacó también que el avión presidencial no se puede usar para viaja de la CDMX a Colima debido a que “apenas se está elevando y ya tiene que descender”, explicó el mandatario, quien añadió que “es un avión para ir a Europa en menos de 10 horas sin recarga de combustible”.

