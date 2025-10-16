Alerta en el comercio digital; la Reforma Fiscal 2026 podría poner en riesgo a más de un millón de PyMEs

La propuesta plantea un 2.5% de ISR y 8% de IVA sobre ingresos brutos de PyMEs en plataformas digitales, sumando 10.5%.

Muchos vendedores en línea tienen márgenes de ganancia bajos (menos del 8%), por lo que la retención podría hacer inviable su operación.

La propuesta de Mercado Libre es reducir la retención al 1% de ISR y 2% de IVA , equilibrando fiscalización y sostenibilidad de las PyMEs.

Retenciones elevadas podrían trasladarse al consumidor, afectando la economía de las familias mexicanas.

Riesgo para la economía digital: Impuestos altos podrían desincentivar la formalización y el emprendimiento digital, impactando la competitividad del país.

