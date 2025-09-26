Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García muere tras ser diagnosticado con cáncer
El pasado 15 de septiembre el edil solicitó licencia a su cargo ante el deterioro en su salud debido a que fue diagnosticado con cáncer de pulmón.
- Mauricio Fernández fue diagnosticado con mesotelioma pleural, un tipo de cáncer que afecta la membrana que recubre los pulmones.
- El edil nació en Monterrey, Nuevo León el 12 de abril de 1950; su familia siempre ha estado ligada a la política y los negocios.
- Su papá, Alberto Fernández Ruiloba, fue uno de los fundadores del Partido Acción Nacional (PAN).