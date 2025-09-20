Dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez
El gobierno paraguayo decidió expulsarlo sin esperar el proceso formal de extradición debido a su estatus migratorio irregular y amenazas al orden público
El 12 de septiembre de 2025, Hernán Bermúdez fue arrestado en Asunción, Paraguay, donde ingresó ilegalmente tras huir de México en febrero.
- Tras su llegada a México, Bermúdez fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1 en Almoloya de Juárez, conocido como el penal del Altiplano, considerado de máxima seguridad.
- La Fiscalía General del Estado de Tabasco ha girado una orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.
- Se le vincula con el grupo criminal “La Barredora”, presuntamente asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
- El fiscal de Tabasco ha señalado que, de ser condenado por todos los cargos, Bermúdez podría enfrentar una pena acumulada de hasta 158 años de prisión.
- Bermúdez fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Tabasco en 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López.
