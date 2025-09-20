Dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez

El 12 de septiembre de 2025, Hernán Bermúdez fue arrestado en Asunción, Paraguay, donde ingresó ilegalmente tras huir de México en febrero.

Tras su llegada a México, Bermúdez fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1 en Almoloya de Juárez, conocido como el penal del Altiplano, considerado de máxima seguridad.

(CEFERESO) número 1 en Almoloya de Juárez, conocido como el penal del Altiplano, considerado de máxima seguridad. La Fiscalía General del Estado de Tabasco ha girado una orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Se le vincula con el grupo criminal “La Barredora” , presuntamente asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

, presuntamente asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación. El fiscal de Tabasco ha señalado que, de ser condenado por todos los cargos, Bermúdez podría enfrentar una pena acumulada de hasta 158 años de prisión .

. Bermúdez fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Tabasco en 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López.

