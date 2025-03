Sección Instructora aplaza votación para desafuero de Cuauhtémoc Blanco

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados aplazó la solicitud para aceptar o declinar la solicitud de desafuero en contra del diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Cuauhtémoc Blanco Bravo .

De acuerdo a lo que dio a conocer el presidente de la misma, Hugo Eric Flores, la razón por la que esto se dio fue porque el proyecto de dictamen tenía que votarse, por lo que se presentará la próxima semana.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Segunda vez que la Sección Instructora aplaza votación

No es la primera vez que esta situación ocurre en la Cámara de Diputados, pues semanas atrás se explicó que no logró un acuerdo de interpretación sobre el alcance para decidir si se admite o no el expediente de la Fiscalía General de Justicia de Morelos (FGJM).

🔴Diputados habrían pospuesto la discusión sobre el proceso de desafuero contra el legislador federal Cuauhtémoc Blanco. — Monica Garza (@monicagarzag) March 18, 2025

Pese a este segundo retraso, de los cuatro integrantes, los tres pertenecientes a la llamada Cuarta Transformación (dos de Morena y uno del PVEM) explicaron que están a tiempo para llevar a cabo el proceso.

Además, explicaron que siguen trabajando conforme a derecho, así como a la presunción de inocencia y negaron que estén “pateando el bote” o ignorando la problemática.

¿Y el futuro de Alito Moreno, presidente del PRI?

Al salir de la sesión, los integrantes de la sesión fueron cuestionados sobre el caso del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas ; no obstante, explicaron que no se llegó a debatir el caso.

Pese a lo anterior, detalló que solicitarán un informe a la Fiscalía General del Estado de Campeche para que comunique si volverán a presentar la denuncia contra el actual senador, debido a que hay división de opiniones sobre este caso.

Conviene recordar que esta acusación se presentó a mediados de 2022, es decir, ya han pasado casi tres años, además de que actualmente en la entidad hay otro titular en la Fiscalía local y Moreno Cárdenas pasó de San Lázaro a la Cámara de Senadores.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.