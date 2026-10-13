La ONU frente a la ley del más fuerte: ¿quién defiende el orden mundial? | Miguel Ruiz cabañas

El embajador Miguel Ruiz Cabañas conversa con Carlos Elizondo y Federico Reyes Heroles sobre los conflictos en Medio Oriente, el debilitamiento de las instituciones internacionales y lo que está en juego para países como México.
El embajador Miguel Ruiz Cabañas conversa con Carlos Elizondo y Federico Reyes Heroles sobre los conflictos en Medio Oriente, el debilitamiento de las instituciones internacionales y lo que está en juego para países como México.
Roberto Ruiz nos platica del “blindaje” político dentro de Morena: El partido respalda a figuras de su militancia pese a los señalamientos que enfrenten.
En esta conversación con Claudia Ivett, Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro y diputada federal de Morena, reflexiona sobre la evolución de los derechos de las mujeres en México, los avances legales de las últimas décadas y los desafíos pendientes para alcanzar una verdadera igualdad sustantiva.
¿Cómo prevenir el feminicidio y garantizar justicia para las víctimas y sus familias? En esta conversación con Claudia Ivett, Natalia Téllez, magistrada anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, analiza los desafíos que enfrenta México para combatir la violencia contra las mujeres y propone fortalecer la prevención desde la educación, la sensibilización social y la formación de nuevas generaciones en una cultura de respeto.
¿Cómo vivió Argentina la Guerra de Malvinas: desde el continente o desde el campo de batalla? En entrevista con Sergio Sarmiento, el escritor Eduardo Sacheri presenta sus nuevas novelas, Demasiado lejos y ¿Qué quedará de nosotros?, dos historias que exploran las distintas realidades de un conflicto marcado por la dictadura militar, la censura, el triunfalismo y el sufrimiento de los soldados en las islas.
En entrevista con Rodrigo Jiménez Sólomon, el escritor Carlos Tello Díaz analiza la figura de Porfirio Díaz y su influencia en la historia política de México. A partir de su trilogía biográfica, explica la transformación de un joven liberal, cercano a Benito Juárez y defensor de la no reelección, en un presidente que privilegió la pacificación, la estabilidad y el crecimiento económico sobre la justicia y la democracia.
En esta emisión del programa Ciudad, el Rodrigo Jiménez conversa con el jurista Javier Martín Reyes sobre la reforma constitucional propuesta para restringir a personas con doble nacionalidad el acceso a cargos de elección popular.