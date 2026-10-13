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La ONU frente a la ley del más fuerte: ¿quién defiende el orden mundial? | Miguel Ruiz cabañas

Las guerras y las tensiones entre las grandes potencias ponen a prueba el orden internacional y la capacidad de la ONU para defender el derecho internacional.

1 minuto lectura
Escrito por: Redacción adn Noticias

El embajador Miguel Ruiz Cabañas conversa con Carlos Elizondo y Federico Reyes Heroles sobre los conflictos en Medio Oriente, el debilitamiento de las instituciones internacionales y lo que está en juego para países como México.

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