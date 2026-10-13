La ONU frente a la ley del más fuerte: ¿quién defiende el orden mundial? | Miguel Ruiz cabañas

En entrevista con Rodrigo Jiménez Sólomon, el escritor Carlos Tello Díaz analiza la figura de Porfirio Díaz y su influencia en la historia política de México. A partir de su trilogía biográfica, explica la transformación de un joven liberal, cercano a Benito Juárez y defensor de la no reelección, en un presidente que privilegió la pacificación, la estabilidad y el crecimiento económico sobre la justicia y la democracia.