El verdadero derecho de una audiencia es tener la opción de cambiar de canal, opina Sergio Sarmiento

El periodista Sergio Sarmiento afirma en su columna Jaque mate en el diario Reforma que la presidenta Claudia Sheinbaum lo atacó nuevamente en la llamada Mañanera del Pueblo utilizando un video antiguo y sacado de contexto.

Indicó que la mandataria faltó a la ética política y periodística luego de que se proyectara un fragmento que data desde el año 2000 en el que él participó.

Sarmiento señaló en su espacio de opi que la difusión del material, correspondiente a una emisión emitida hace 26 años junto a periodistas como Ciro Gómez Leyva, Denise Maerker, Joaquín López-Dóriga y Carmen Aristegui, se realizó de forma descontextualizada.

Afirmó que el contenido fue presentado como si tratara de los actuales lineamientos para los derechos de las audiencias, cuando en realidad la discusión de aquel momento giraba en torno a los debates entre los candidatos presidenciales de la época.

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El comunicador sostuvo que la mandataria violó el derecho de la audiencia a recibir información veraz y oportuna, al tiempo que presentó propaganda política bajo la apariencia de contenido informativo.

Asimismo, cuestionó que se exija a los medios de comunicación distinguir entre información, opinión y publicidad, mientras que desde la tribuna oficial se incurre en la mezcla de estos elementos para justificar la regulación de los contenidos.

En su postura, Sarmiento defendió la segunda parte del argumento que dio en la emisión de mayo del 2000, la cual, aseguró, fue omitida intencionalmente en la transmisión oficial: la necesidad de contar con leyes claras en materia de difamación y calumnia para sancionar la difusión de falsedades, tanto por parte de políticos como de los propios medios.

Finalmente, Sarmiento rechazó los lineamientos de audiencias promovidos por la administración actual al considerar que su objetivo de fondo es imponer la censura. Argumentó que el verdadero derecho del público consiste en la libertad de elegir qué contenidos consumir o simplemente cambiar de canal, principio que, según sus palabras, debe aplicar tanto para los medios de comunicación independientes como para la propia conferencia matutina del gobierno federal.

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