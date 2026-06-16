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Secretaría de las Mujeres pasó de ser un emblema a una institución “sin cabeza”: opina Hannia Novell

México cuenta con una Secretaría de las Mujeres que no tiene titular, en medio de la crisis de feminicidios y desapariciones

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Por: Adriana Pacheco

La Secretaría de las Mujeres fue uno de los grandes emblemas de la actual administración sin embargo, actualmente luce “sin cabeza”. Esto en medio de la crisis de feminicidios, desapariciones y víctimas que siguen esperando justicia.

La conductora Hannia Novell asegura que no se puede esperar mucho de esta institución si ni siquieratiene titular. Y es que resulta difícil creer que la agenda de las mujeres es prioritaria cuando la anterior titular dejó el puesto para incorporarse a tareas partidistas y el relevo no llega a tiempo.

La realidad es que la violencia contra las mujeres sigue creciendo en muchas regiones del país, continúan incrementándose las carpertas de investigación y las víctimas se enfrentan a los ministerios públicos y sistemas de justicia.