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La Secretaría de las Mujeres no está dentro de las prioridades del gobierno actual; opina Mónica Garza

¿Por qué se eligió a una política en lugar de una especialista? El nombramiento de Laura Itzel Castillo refuerza la práctica de usar instituciones como espacios de acomodo político.

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Por: Mónica Garza