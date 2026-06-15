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“México, entre la negación y el apocalipsis”, opina Leonardo Curzio
Leonardo Curzio señala que México se encuentra entre “periodistas que lo exageran todo y un gobierno que todo lo niega”.
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Publicado
15/06/2026
🕐
21:06
Por:
Leonardo Curzio
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