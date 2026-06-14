México y Japón unidos en la cultura y los valores; en la opinión de Romina Ramos

La conductora Romina Ramos entrevistó al embajador de Japón en México, Kozo Honsei, quien le compartió algunas de sus experiencias al venir a tierra azteca por primera vez, así como los valores que comparten ambas naciones.

Kozo Honsei aseguró que así como México celebra el Día de Muertos, también lo hace Japón, pero no en noviembre, sino a mediados de agosto.

Asimismo recordó que ambos países se han apoyado en situaciones de desastre, por ejemplo en el catastrófico sismo ocurrido en Japón en 1923 y en 1985 en México.