“No se puede defender la soberanía cuidando delincuentes”; opina Jorge Fernández Menéndez

En México hay un pueblo cansado de una economía que no funciona y de la violencia
Economistas prevén mayor inflación global por el conflicto entre EUA e Irán, mientras Banxico mantiene una perspectiva más optimista.
Leonardo Curzio lanzó una dura crítica frente a la reciente aprobación de reformas constitucionales; señaló que el proceso se degradó y que las modificaciones no aportan valor.
Morena y aliados aprobaron dos reformas electorales mientras México descansaba.
El llamado contra TV Azteca merma el 48% de la confianza de los mexicanos en Morena y la 4T, además 56% de la población ve como censura el mensaje de la Presidencia de México.