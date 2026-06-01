Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
“La lucha contra cárteles debe unirnos, no dividirnos”, Ronald Johnson hace llamado contra crimen
/Voces adn Noticias/Nota

“No se puede defender la soberanía cuidando delincuentes”; opina Jorge Fernández Menéndez

El gobierno rompe con su discurso la relación entre México y Estados Unidos al defender a criminales.

Metadatos del artículo

Escrito por: Jorge Fernández Menéndez
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO