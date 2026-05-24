Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
¡Sal con tiempo! Cierres y cambios en Metro y Metrobús este domingo 24 de mayo en CDMX
/Voces adn Noticias/Video

¿Quién sigue?: Opina Hannia Novell

Denuncias desde EUA, pruebas e indicios apuntan a Rubén Rocha; la pregunta ya no es qué pasó, sino: ¿Quién sigue en la lista?

Metadatos del artículo

Por: Hannia Novell

Las denuncias y señalamientos en torno a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, han encendido el debate político, especialmente tras el llamado de la Fiscalía General de la República (FGR) a declarar tras las acusaciones en Estados Unidos.

Todo parecer ser claro en el caso, las pruebas estarían ante las instancias correspondientes; sin embargo, ahora surge la pregunta: “¿Quién sigue?“.

La 4T se repliega, cambia de dirigencia y se mueven sus piezas, pero la duda sigue en el aire.

Conoce la opinión completa en el video.

Tags relacionados