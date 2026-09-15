Juzgar con perspectiva de género: justicia sin prejuicios ni estereotipos | Claudia Janette Cota

En esta conversación, Claudia Ivett entrevista a Claudia Janette Cota Peña, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California Sur, sobre los avances y desafíos para garantizar una justicia con verdadera perspectiva de género.

La entrevistada reflexiona sobre las desigualdades que persisten a pesar de la igualdad formal ante la ley, como la doble jornada laboral, las responsabilidades de cuidado y del hogar, así como las brechas salariales y económicas que continúan afectando a las mujeres.

Desde su experiencia de 16 años como jueza, principalmente en materia familiar, destaca la importancia de que la impartición de justicia incorpore una visión con perspectiva de género, infancia, adolescencia, discapacidad y otras condiciones de vulnerabilidad.

A través de casos concretos, explica por qué las decisiones judiciales deben estar libres de juicios morales, prejuicios y estereotipos que puedan desacreditar la dignidad de las personas y contaminar la valoración de los hechos.