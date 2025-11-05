Leonardo Curzio: la paradoja de la inversión en México

El dato reciente sobre la caída de la inversión en el país, que se desploma casi un 9%, plantea una pregunta retórica: ¿alguien puede llamarse a sorpresa después de la trayectoria de decisiones tomadas? La realidad económica se rebela ante la confección ideológica que guía al gobierno y su coalición.

En contraste, el famoso futurólogo Nubel Rubini fue entrevistado por Excélsior y ofreció una metáfora esperanzadora: México es una “rosa que va a florecer”. Sin embargo, Rubini establece condiciones precisas para tal florecimiento: disciplina fiscal, estabilidad regulatoria y estabilidad institucional.

El congelador del crecimiento

Lo dramático es que la administración actual está haciendo “exactamente lo que no estamos haciendo”. No hay manera de que un resultado positivo ocurra si se aplica la acción contraria; no hay forma de que el agua hierva si se mete al congelador.

El país sigue entrampado en un proceso de malas ideas en materia institucional que tienen un impacto profundamente negativo en lo económico.

Si el gobierno pretende seguir manteniendo su nivel de gasto actual, en algún momento tendrá que confrontar la realidad y decir: “tendríamos que invertir nuestras prioridades” y “permitir que la inversión llegara al país”. Mientras la ideología siga teniendo un impacto tan negativo en lo económico y no se cambien las reglas del juego para atraer capital, la inversión seguirá cayendo.

